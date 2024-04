Mal di Stomaco: quali sono le cause e cosa prendere?

Il mal di stomaco è un sintomo alquanto diffuso, presumibilmente sperimentato dalla stragrande maggioranza della popolazione, in almeno un'occasione nella vita. Il più delle volte, il mal di stomaco rappresenta un disturbo passeggero, che regredisce in modo spontaneo o grazie all'aiuto di semplici interventi comportamentali e/o farmacologici; più raramente, invece, rappresenta la spia di condizioni patologiche piuttosto serie, che, all'opposto delle situazioni precedenti, richiedono un intervento medico appropriato, specifico e, talvolta, immediato. Proprio questa seconda possibilità spiega per quale motivo sia importante riconoscere l'entità di un mal di stomaco, capendone la gravità e quando richiede un consulto medico. La giusta interpretazione del mal di stomaco, però, non è sempre cosa semplice, data l'estrema variabilità delle condizioni potenzialmente responsabili. Ecco perché possono rendersi necessarie indagini approfondite, mediante analisi del sangue , esami radiologici e gastroscopia . Com'è intuibile, la terapia del mal di stomaco varia in relazione alle cause scatenanti.

Il mal di stomaco è un sintomo che le persone lamentano di avere, quando soffrono di un dolore nella parte superiore e centrale dell'addome. Una sensazione, questa, abbastanza comune, provata almeno una volta nella vita dalla maggior parte della popolazione. Sebbene la presenza del termine “stomaco” possa fuorviare, il mal di stomaco può essere la manifestazione clinica di problemi non prettamente gastrici; come si vedrà, infatti, può essere la conseguenza di problemi a livello del duodeno , del pancreas ecc. Quindi, con “mal di stomaco” si vuole indicare più una sensazione localizzata in una specifica area del corpo, in cui è incluso anche lo stomaco, piuttosto che una sensazione che interessa esclusivamente quest'organo.

Nella maggior parte dei casi, il mal di stomaco è un disturbo passeggero, che non richiede particolari trattamenti o che si risolve con semplici interventi comportamentali e/o farmacologici; più raramente, rappresenta la manifestazione di una condizione clinica importante, che è bene saper riconoscere per tempo e che richiede un trattamento medico appropriato, specifico e, talvolta, tempestivo. In questa sezione dell'articolo, saranno argomento di discussione sia le cause di mal di stomaco più comuni e meno preoccupanti, sia le cause di mal di stomaco più insolite e clinicamente rilevanti.

Sintomi e Caratteristiche

Questa sezione dell'articolo è dedicata alla descrizione del mal di stomaco nelle singole circostanze causali, elencate in precedenza.

Come i lettori potranno appurare, il mal di stomaco può presentare caratteristiche estremamente diverse da situazione a situazione, il che ne complica la corretta interpretazione diagnostica.

Ulcera gastrica

In presenza di ulcera gastrica, i pazienti descrivono il mal di stomaco come un bruciore trafittivo, di intensità variabile e generalmente ben localizzato.

In genere, il mal di stomaco che caratterizza l'ulcera gastrica insorge entro i primi 30 minuti successivi al pasto; tuttavia, è bene precisare che sui tempi di comparsa della suddetta sensazione dolorosa incide la posizione della lesione ulcerosa: tanto più quest'ultima è vicina al piloro (tratto di congiunzione dello stomaco con il duodeno), tanto più tardiva è l'insorgenza del mal di stomaco dalla conclusione del pasto.

Ulcera duodenale

Nell'ulcera duodenale, il mal di stomaco è, secondo quanto riportano i pazienti, un dolore di tipo sordo e costrittivo, con sede epigastrica e talvolta nelle parte destra dell'addome.

Responsabile in più della metà dei casi del risveglio notturno del paziente, il mal di stomaco da ulcera duodenale compare tipicamente da un'ora e mezza a tre ore dopo il pasto.

Ulcera peptica perforata

In presenza di ulcera peptica perforata, il mal di stomaco è improvviso e violento, e tende a diffondere all'addome inferiore e, talora, perfino alle spalla. Di norma, la sua comparsa si accompagna a sudorazione, tachicardia, nausea e vomito; inoltre, induce il paziente ad assumere una posizione rannicchiata su un fianco, perché ciò è motivo di sollievo.

Infine, è importante segnalare come, nei casi di mal di stomaco più intenso, la sensazione dolorosa si accentui alla palpazione e al rilascio della mano, e come la parete addominale risulti rigida (per effetto della cosiddetta peritonite chimica).

Tumore allo stomaco

Molto spesso, purtroppo, il tumore alla stomaco decorre per lungo tempo in maniera asintomatica o paucisintomatica (cioè con scarsità di sintomi o sintomi sfumati).

A ogni modo, quando la sintomatologia fa la sua comparsa, il mal di stomaco risultante è una sensazione di tipo bruciante, che resiste ai farmaci anti-acidità gastrica e che si associa a fastidio e pienezza a livello dell'epigastrio, specialmente dopo i pasti.

Chiaramente, il mal di stomaco non è l'unico sintomo del tumore allo stomaco; questo, infatti, comporta anche: un'oggettiva difficoltà a mangiare grandi quantità di cibo (in particolar modo le carni), febbre e senso di malessere generale, spesso associato ad anemia, dispepsia, eruttazioni, presenza di sangue nel vomito o nelle feci (le quali assumo un aspetto catramoso) ecc.

Gastroenterite acuta

La gastroenterite acuta causa un mal di stomaco di tipo crampiforme (cioè caratterizzato da crampi), associato tipicamente a dolore addominale diffuso, vomito, febbre, malessere generale e diarrea.

In genere, il decorso degli episodi di mal di stomaco e degli altri sintomi è piuttosto breve: di norma, le condizioni del paziente migliorano, fino alla completa guarigione, nel giro di qualche giorno.

Gastrite acuta

Nella gastrite acuta, il mal di stomaco è un dolore sordo, diffuso, di tipo urente e spesso associato a vomito, il quale, nei casi più gravi, è ematico o catramoso e maleodorante.

Gastrite cronica

Diversamente dalla gastrite acuta, la gastrite cronica causa un mal di stomaco lieve e sfumato; in alcuni frangenti, la sensazione dolorosa è perfino assente.

Calcolosi biliare

Nelle persone con calcolosi biliare e conseguente colecistite, il mal di stomaco è un dolore assai intenso, con sede a livello della regione superiore dell'addome (al centro o a destra) e simile - secondo le descrizioni della maggior parte dei pazienti - a “una morsa che stringe e molla ripetutamente”.

La sensazione dolorosa può durare anche diverse ore; in genere, possiede intensità costante e tende a migrare verso il dorso, localizzandosi nella regione compresa tra la colonna vertebrale e l'angolo inferiore della scapola destra.

Molto spesso, nei calcoli biliari, la comparsa del mal di stomaco si accompagna a nausea e vomito; più raramente, a una colorazione giallastra della pelle e delle sclere oculari (ittero).

Pancreatite cronica

In presenza di pancreatite cronica, il mal di stomaco è un dolore inizialmente episodico, ma che poi, in una fase successiva della patologia, diviene costante e fastidioso.

Di norma, interessa i quadranti addominali superiori (si parla di distribuzione a cintura), tende a irradiarsi alla schiena e peggiora dopo i pasti (in un arco di tempo che va dai 15 ai 30 minuti), specie se questi contenevano un alto contenuto di grassi.

In alcuni pazienti, questa sensazione dolorosa alla stomaco tende a essere disabilitante.

Curiosamente, alcune posture del corpo, come per esempio la flessione del tronco in avanti o la posizione laterale destra, sono di sollievo; altre, invece, come per esempio la posizione supina (pancia all'insù), lo accentuano.

Tumore del pancreas

Nel tumore del pancreas, il mal di stomaco ha caratteristiche simili al mal di stomaco descritto alla voce pancreatite cronica. Infatti, è episodico, in una prima fase, e fastidioso, continuo e intenso, in una fase successiva; coinvolge i quadranti addominali superiori (distribuzione a cintura) e ha la tendenza a irradiarsi al dorso e ad aggravarsi dopo i pasti; infine, presenta un legame con la postura assunta dal paziente: la posizione supina lo accentua, mentre la flessione del tronco in avanti, la posizione laterale destra e la compressione dell'addome lo attenuano.

Il tutto si associa a un progressivo decadimento delle condizioni di salute generali del paziente.

Ernia iatale

In presenza di ernia iatale, il mal di stomaco localizza nei quadranti addominali superiori e ha i connotati di un dolore bruciante.

In simili circostanze, il paziente avverte anche dolore e pressione al torace, senso di nausea, vomito, senso di amaro in bocca, salivazione intensa e raucedine

Malattia da reflusso gastroesofageo

Nella malattia da reflusso gastroesofageo, il mal di stomaco è un dolore bruciante, che ha sede tipica appena più in basso dello sterno.

Di solito, questa sensazione dolorosa compare dopo i pasti e si accompagna a gonfiore di stomaco, nonché a tanti altri sintomi, tra cui: dolore retrosternale, alitosi, frequenti rigurgiti di contenuto gastrico acido, raucedine, disfagia, singhiozzo, dolore durante la deglutizione, laringospasmo, dolore al petto, tosse e respiro affannoso.