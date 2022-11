Mal di stomaco al risveglio: cause e rimedi

Introduzione Al mattino, dopo una nottata di sonno ristoratore, ci si dovrebbe svegliare in forma e in salute, senza problemi digestivi o di altro tipo. Per questo, se al risveglio si è soggetti a mal di stomaco, nausea e dolori addominali è meglio rivolgersi al medico per indagare la situazione.

I segnali da non sottovalutare Se al risveglio si avvertono sintomi come mal di stomaco, difficoltà digestive e/o dolori addominali è importante non far finta di nulla, a maggior ragione se la situazione si ripresenta per più giorni. La prima cosa da fare è chiedersi se ci potrebbe essere una ragione ovvia alla base di questi disturbi, come una gastrite già diagnosticata, il consumo di cibi che provocano fermentazione e meteorismo (come cavolfiori, legumi, orzo), un digiuno prolungato, un forte stress: in questi casi, può essere sufficiente cambiare alcune cattive abitudini per migliorare le cose. Se, invece, non sembra esserci una causa apparente che giustifichi il mal di stomaco al risveglio è bene rivolgersi al medico perché si potrebbe essere in presenza di una malattia da curare.

Le cause del mal di stomaco al risveglio Costipazione

Reflusso gastroesofageo

Sindrome dell'intestino irritabile

Ulcera gastrica Ecco quali potrebbero essere le cause all'origine di un mal di stomaco al risveglio che si protrae per alcuni giorni e che non sembra essere legato a un cattivo stile di vita. Attenzione: se il mal di stomaco mattutino è accompagnato da altri sintomi come febbre, nausea, vomito, forte dolore, rigidità o incapacità di espellere gas o movimenti intestinali è importante rivolgersi con tempestività al medico. Infatti, questi segnali potrebbero essere il campanello di allarme di condizioni gastrointestinali pericolose per la vita.

Costipazione Se ci si sveglia al mattino con mal di stomaco, dolore addominale generalizzato o concentrato nel basso addome, malessere, la colpa potrebbe essere di una condizione persistente di stitichezza. Si parla di costipazione quando si evacua meno di tre volte alla settimana; le feci sono dure, secche o grumose e difficili o dolorose da espellere; quando ci si scarica si ha la sensazione di non farlo completamente. Come intervenire: gli esperti suggeriscono di seguire una dieta sana, equilibrata e nutriente, a base di frutta e verdura, di bere molti liquidi e di fare esercizio regolarmente. Nella maggior parte dei casi, basta correggere lo stile di vita per migliorare la situazione. I trattamenti farmacologici vanno riservati solo a casi specifici, selezionati dal medico.

Sindrome dell'intestino irritabile Se oltre al mal di stomaco, al risveglio si è soggetti a nausea e bisogno improvviso di evacuare, la colpa potrebbe essere della sindrome dell'intestino irritabile o IBS. Quest'ultimo è un disturbo gastrointestinale funzionale, correlato a problemi nella connessione intestino-cervello o nel modo in cui l'intestino e il cervello lavorano insieme. Un malfunzionamento in questa connessione può rendere l'intestino sensibile, alterando il modo in cui i muscoli dell'intestino si contraggono. Secondo gli studi, esiste un legame tra IBS e ansia e depressione. I sintomi dell'IBS possono includere: dolore addominale, gonfiore, cambiamenti nei movimenti intestinali, tra cui diarrea e/o costipazione.



Come intervenire: anche in questo caso, è importante correggere le cattive abitudini, per esempio può essere utile seguire una dieta a basso contenuto di FODMAP (bisogna evitare latticini, grano, dolcificanti artificiali e alcuni tipi di frutta e verdura), fare una cura con probiotici, ricorrere a tecniche di rilassamento.