Mal di Schiena e salute dei Dischi Intervertebrali

Gli studi di Adams et al. (1994) hanno evidenziato che il disco, mantenuto sotto un carico compressivo di 1000 Newton per due ore, si riduce in altezza di circa 2 millimetri.

Poiché a differenza della parte periferica (porzioni periferiche dell'anulus) la parte centrale del disco è completamente sprovvista di vasi , il nutrimento di quest'ultima avviene per processi di osmosi , di diffusione e, soprattutto, grazie a un meccanismo di pompa, per il quale una diminuzione di pressione facilita l'ingresso di sostanze nutritizie e rallenta l'espulsione di cataboliti, mentre il suo incremento determina la condizione inversa (Caillet,1973; Kapandji,1974; Kroemer,1985).

Patologie del Disco

Malattie del Disco Intervertebrale che causano Mal di Schiena

Esistono varie patologie del disco intervertebrale, dette anche discopatie.

Tra queste, le più note sono:

Discopatia degenerativa o malattia degenerativa discale;

Protrusione discale;

Ernia discale.

Discopatia Degenerativa

Questa espressione fa riferimento a una condizione caratterizzata dall'usura e dalla deformazione dei dischi intervertebrali.

Nel soggetto con discopatia degenerativa, i dischi perdono parte della loro funzione ammortizzante, il che può essere motivo di dolore alla schiena.

La discopatia degenerativa è una condizione connessa tipicamente all'invecchiamento e a ciò che quest'ultimo comporta: con l'avanzare dell'età, i dischi intervertebrali tendono a perdere definitivamente la quota di acqua che conferisce loro le proprietà ammortizzanti e la morfologia.

Per certi versi, la discopatia degenerativa costituisce l'esito del decadimento fisiologico a cui va incontro il corpo umano invecchiando.

Altri fattori favorenti sono:

Le attività lavorative, e non, che comportano importanti stress in carico della colonna,

Gli infortuni alla colonna vertebrale,

Il fumo e

L'obesità.

La discopatia degenerativa è di comune riscontro nella popolazione over-40, a dimostrazione del suo legame con l'età che avanza.

Questa condizione può essere asintomatica: è consistente, infatti, il numero di persone che, a dispetto della sua presenza, stanno bene e scoprono di esserne affetti casualmente.

A causare o meno la sintomatologia sono diversi fattori: la posizione dei dischi interessati, il grado di degenerazione, l'associazione con altre patologie discali (ernia o protrusione), il coinvolgimento di strutture nervose vicine ecc.

La discopatia degenerativa va intesa come una condizione molto eterogenea, diversa da paziente a paziente.

In genere, il trattamento di prima linea è conservativo: fisioterapia, antidolorifici e correzione di abitudini di vita errata sono spesso in grado di migliorare la sintomatologia, qualora fosse presente dolore.

La chirurgia è riservata a casi selezionati, con dolore persistente e, spesso, con altre patologie del rachide, e per i quali la terapia conservativa non ha fornito risultati soddisfacenti.

Protrusione discale

Per protrusione discale s'intende un'alterazione del disco intervertebrale in cui il nucleo polposo si è spostato dalla sua sede naturale, sfiancando il disco, ma senza rompere l'anello fibroso.

La protrusione discale può essere intesa come il preludio a un'ernia del disco, sebbene non sia sempre detto che da una protrusione derivi un'ernia.

In molti casi, le protrusioni discali sono correlate all'invecchiamento: rientrano tra le conseguenze delle possibili alterazioni che il disco intervertebrale può sviluppare con l'avanzare dell'età (c'è una connessione con la degenerazione discale ovviamente).

Ci sono, tuttavia, altri fattori favorenti; tra questi, meritano una citazione: obesità, fumo, sedentarietà, traumi alla schiena e attività che hanno sovraccaricato eccessivamente la schiena.

Non sempre la protrusione discale è sintomatica.

Quando causa sintomi, oltre al mal di schiena, potrebbe provocare anche disturbi neurologici, questi si verificano quando la deformazione discale stressa il midollo spinale o le radici dei nervi spinali.

Il trattamento di prima linea è ancora una volta conservativo: riposo, fisioterapia, antidolorifici e correzione di abitudini di vita errate possono aiutare la maggior parte dei pazienti a controllare la sintomatologia.

La chirurgia è riservata a casi selezionati, con dolore persistente e che non rispondono alle terapie conservative.

Per ernia del disco s'intende un'alterazione del disco intervertebrale in cui il nucleo polposo si è spinto al di fuori dell'anello fibroso tramite un punto di rottura, o una lacerazione vera e propria, ed è entrato in contatto con le strutture nervose spinali (midollo spinale o, più spesso, nervi spinali).

L'ernia del disco lombare può essere la conseguenza di una degenerazione avanzata del disco intervertebrale; in questi casi, l'invecchiamento gioca un ruolo favorente fondamentale.

Ma può essere anche il risultato di uno stress acuto o cronico alla colonna vertebrale: sollevare pesi eccessivi, specie se con un assetto posturale sbagliato, può provocare pressioni sul nucleo polposo tali da rompere l'anello fibroso di contenimento anche in un solo episodio.

L'ernia del disco lombare è responsabile di mal di schiena e, talvolta, anche di sintomi neurologici a carico di uno due arti inferiori (la sintomatologia neurologica è dovuta all'interessamento delle strutture nervose).

Esistono, tuttavia, casi di ernia asintomatici, motivo per cui permangono ancora dei dubbi sui meccanismi di genesi del dolore.

A dispetto dell'opinione comune, soffrire di ernia del disco non significa avere una schiena compromessa per sempre: più dell'80% dei casi di ernia lombare guarisce spontaneamente, con il tempo, senza bisogno della chirurgia.

Al verificarsi di un'ernia, infatti, si attiva il sistema immunitario, che inizia un processo di degradazione e riassorbimento del nucleo polposo fuoriuscito, che serve a ripulire l'area e a favorire la normale anatomia.

Per trattare e recuperare da un'ernia in tempi consoni, sono fondamentali il riposo, fintanto che la sintomatologia è invalidante, e un programma di fisioterapia adeguato.

In genere, 3 mesi bastano per la guarigione definitiva.

Come negli altri due casi, la chirurgia è riservata a casi selezionati, non rispondenti alla terapia conservativa.

