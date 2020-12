Mal di Schiena: Eziologia ed Epidemiologia

Generalità

Il mal di schiena rappresenta la prima causa di assenza dal lavoro e colpisce nel mondo milioni di persone.

I bambini sani intorno ai quattro anni possiedono una schiena armonica, in perfetto appiombo con una magnifica caduta del baricentro e godono di un equilibrio perfetto, che consente loro di eseguire con facilità posizioni yoga che per gli adulti risultano difficili. In età scolare iniziano i primi problemi.

Quante volte si ascoltano genitori che esortano i loro figli a stare dritti e si chiedono come mai il bambino che prima stava dritto adesso sta curvo. La risposta in realtà è semplice. Quel bambino non stava dritto ma era dritto o meglio era in equilibrio.

Ora se la schiena tende a piegarsi in avanti, assumendo il classico atteggiamento cifotico, la colpa non è certo della cartella troppo pesante ma del "peso" di cui il bambino è investito: il carico di emozioni che gravano sulla sua schiena provocano un'alterazione dell'equilibrio originale.

La colonna vertebrale può essere assimilata all'albero di una barca a vela le cui sartie sono rappresentate dalla muscolatura attivatrice del tronco. Il corretto allineamento dell'albero è dato dall'equilibrata tensione delle sartie. Se questo delicato equilibrio si rompe, la colonna assume un atteggiamento viziato, dato da ipertoni ed ipotoni muscolari, e il sovraccarico e le tensioni determineranno il mal di schiena.

Il corretto approccio al problema deve necessariamente iniziare con una visita ortopedica mirante ad escludere eventuali alterazioni strutturali della colonna, del bacino, delle gambe o dei piedi, che potrebbero essere alla base del disturbo.

Ad esempio la differenza di lunghezza degli arti inferiori può causare un difettoso allineamento del bacino e della colonna, determinando compensi muscolari e squilibri posturali, dunque tensioni e dolore. Anche le malocclusioni dentali, individuabili con una visita chinesiologica, si ripercuotono sulla colonna vertebrale determinando squilibri muscolari causa del "mal di schiena".

Analogamente uno squilibrio di tipo biochimico (carenze nutrizionali o eccessiva assunzione di alimenti artefatti e o sostanze tossiche) può creare un'alterazione torsionale del rachide.

Il più noto dei dolori alla schiena è il famoso "colpo della strega" che arriva intenso ed improvviso nella parte inferiore mentre si sta spostando un peso. Altre volte invece avvertiamo un fastidio, spesso insopportabile, che passa soltanto se assumiamo la posizione orizzontale.

Poiché il peso del corpo si è scaricato soprattutto sulla zona lombare, lo stato di sofferenza e i dolori che ne derivano vengono definiti "lombalgia". Nel 90% dei casi questi disturbi guariscono spontaneamente nell'arco di un mese circa, altre volte invece il dolore si cronicizza ripresentandosi periodicamente.