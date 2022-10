Mal di Schiena: Quali sono le Cause e Quanto è Comune?

Alcuni pazienti lo descrivono come un dolore sordo; altri come una sensazione bruciante; altri ancora una manifestazione lancinante alternata a fasi di apparente remissione.

Il dolore alla schiena può risultare estremamente fastidioso e debilitante per chi ne soffre; non a caso, è uno dei principali motivi di consulto medico e di assenza dal lavoro per infortunio.

Cause

Perché viene Mal di Schiena?

È luogo comune pensare che il mal di schiena sia dovuto a una grave condizione di salute, quale per esempio un'ernia del disco o una protrusione discale.

In realtà, nel 90-95% dei casi circa il mal di schiena non rappresenta nulla di particolarmente allarmante.

In sostanza, quindi, è quasi sempre un dolore di lieve rilevanza clinica.

Ma, allora, cosa scatena il mal di schiena nella maggior parte delle persone?

Nel rispondere a questa domanda, gli esperti chiamano in causa il concetto di tolleranza al carico: quando i tessuti della schiena (muscoli, articolazioni, legamenti, dischi ecc.) subiscono stress e stimoli maggiori rispetto alla loro capacità di tolleranza al carico, entrano in uno stato di sofferenza e, conseguentemente, compare dolore.

Ciò spiega per quale motivo, per esempio, compiere attività insolite, che sovraccaricano la schiena, sfoci in dolore lombare; lo stesso dicasi quanso si dorme male, in posizioni scomode oppure quando si assume la stessa postura per tempi prolungati (es: molto ore in piedi).

Infine, è doveroso tutti quei fattori che alimentano il dolore e che, tanto volte, sono motivo della sua cronicità:

Scarsa qualità del sonno notturno;

Sedentarietà;

Ansia e stress:

Paura di eseguire determinati movimenti.

Come si può notare, nella maggior parte dei casi, il mal di schiena è dovuto a condizioni facilmente correggibili.

Quando il Mal di Schiena deve preoccupare?

Molto più di rado, il mal di schiena è dovuto a patologie serie, che meritano le attenzioni di un professionista del settore medico-sanitario.

Le più importanti tra queste patologie sono, senza dubbio, l'ernia del disco e le discopatie in generale, tutte condizioni in cui si assiste a un'alterazione più o meno grave del disco intervertebrale che può associarsi alla compressione e irritazione delle radici nervose dei nervi spinali o del midollo spinale.

All'interno di questo quadro clinico, rientrano anche la sciatica (sciatalgia), la lombosciatalgia e la cosiddetta sindrome della cauda equina.

Alle discopatie, seguono malattie ancora più serie (ma per fortuna ancora meno frequenti), come fratture, infezioni, tumori (tumori spinali e mieloma multiplo) e cause di natura viscerale.

Infine, va ricordata l'associazione tra mal di schiena e condizioni quali spondilite anchilosante e spondilolistesi.

Mal di Schiena Aspecifico e Mal di Schiena Specifico

Il mal di schiena è classicamente distinto in aspecifico e specifico.

Si parla di mal di schiena aspecifico quando non è possibile imputarlo a una causa precisa (può essere ansia, può essere stress, può essere la privazione del sonno, ecc.).

Il mal di schiena aspecifico rappresenta più del 90% dei casi di dolore alla schiena.

Si parla invece di mal di schiena specifico quando è dovuto a una causa ben precisa, quale un tumore, un'ernia, un'infezione o una frattura.

Il mal di schiena specifico costituisce meno del 10% dei casi di dolore alla schiena.

Mal di Schiena e Postura

Le ultime evidenze in materia suggeriscono che non esiste alcuna correlazione tra il mal di schiena e le alterazioni posturali del rachide o il modo in cui si sta seduti.

Pertanto, iperlordosi lombare, ipolordosi lombare, ipercifosi, dorso piatto ecc. non causano direttamente mal di schiena.

Allo stesso modo, stare seduti "scomposti" non scatena necessariamente un dolore lombare.

Queste conclusioni derivano da studi in cui è emerso che ci sono persone con una buona postura che soffrono comunque di mal di schiena cronico e persone con alterazioni posturali evidenti (es: importante iperlordosi lombare) che stanno bene.

Per quanto riguarda nello specifico l'associazione tra posizioni "scomposte" e dolore alla schiena, l'opinione attuale degli esperti del settore fisioterapia e riabilitazione è che la schiena trae beneficio quando riceve tanti stimoli diversi (come quando si interrompe periodicamente la posizione seduta con una camminata), mentre risente di un unico stimolo prolungato (es: stare seduti a lungo per molte ore davanti al PC senza fare pause).

Alla luce di ciò, quando si sta seduti, non è tanto la postura a incidere sulla salute della nostra schiena, quanto piuttosto il mantenimento prolungato di una determinata posizione (da evitarsi a favore di pause periodiche, in cui ci si alza e si cammina per qualche minuto).

Quanto detto per la posizione seduta vale anche per quella in piedi: stare molto in piedi, come capita a persone di certi ambiti lavorativi (es: imbianchini), può favorire l'insorgenza del mal di schiena.

Mal di Schiena, Atrofia Muscolare e Inattività Fisica

Le evidenze più recenti suggeriscono che una povertà di stimoli motori comporti, a livello di schiena, atrofia muscolare e una spiccata tendenza all'affaticamento da parte dei muscoli profondi (erettori spinali, multifido ecc.).

Da questa scarsa performance muscolare ne consegue una diminuzione della stabilità della colonna, che si traduce in un maggiore stress (non lesione) per le articolazioni, i legamenti e i dischi intervertebrali.

Il quadro sopra descritto interessa molto da vicino le persone sedentarie e coloro che forniscono alla schiena stimoli scarsamente variegati (come quelli che per esigenze lavorative trascorrono molto tempo in posizione seduta o in piedi).

In questi soggetti, l'esercizio terapeutico mirato al rinforzo della muscolatura può rappresentare la chiave per la risoluzione del dolore; è importante ricordare, ovviamente, quanto sia importante, almeno in fase iniziale, la supervisione di un fisioterapista con conoscenze anche delle scienze motorie.

Mal di Schiena: Cosa provoca Dolore?

Ogni tessuto innervato del rachide e più in generale della schiena può essere causa di dolore.

Tra i tessuti in questione figurano:

Muscoli

Legamenti

Radici nervose

Articolazioni vertebrali

Anello fibroso dei dischi intervertebrali

Tessuti della fascia toraco-lombare.

Considerato il gran numero di elementi potenzialmente responsabili, si capisce per quale motivo sia così difficile identificare un preciso responsabile nella genesi del mal di schiena più comune.

Come capire se ho un’Ernia Lombare?

La ricerca più recente ha ampiamente dimostrato che non sempre la presenza di un'ernia discale o di una protrusione, la degenerazione dei dischi o l'artrosi della colonna vertebrale sono causa di dolore.

Inoltre, ha rilevato che circa la metà delle persone con dolore alla schiena, se sottoposte a risonanza magnetica, non presenta alterazioni alla colonna vertebrale (non ha quindi ernie, protrusioni ecc.).

Alla luce di ciò, come si fa a capire se il mal di schiena può essere verosimilmente dovuto a un'ernia del disco?

Premesso che non si vuole favorire l'autodiagnosi e che la prima cosa da fare quando si soffre di un mal di schiena sospetto è quella di sottoporsi a una visita specialistica (magari interpellando più esperti), un dolore alla schiena potrebbe indicare la presenza di un'ernia discale quando:

Il male compare nel momento di un importante sforzo con la schiena (correlazione tra gesto e dolore); è il cosiddetto colpo della strega che riguarda, per esempio, chi, in palestra, ha tentato di sollevare un carico più elevato del normale e improvvisamente ha sviluppato dolore acuto alla zona lombare.

che riguarda, per esempio, chi, in palestra, ha tentato di sollevare un carico più elevato del normale e improvvisamente ha sviluppato dolore acuto alla zona lombare. Il giorno seguente l'evento che ha scatenato dolore, al mattino, la schiena risulta bloccata e il dolore è molto intenso .

e il dolore è . Il dolore è bilaterale e difficilmente localizzabile.

e difficilmente localizzabile. Il dolore si accompagna a sintomi neurologici lungo la natica e/o l'intero arto inferiore (queste manifestazioni sono il risultato della compressione operata dal materiale erniato ai danni delle radici nervose dei nervi spinali).

A conclusione, è doverosa una nota di ottimismo: almeno nell'80% dei casi, le ernie discali guariscono spontaneamente, senza bisogno della chirurgia, nell'arco di circa 3 mesi.

Mal di Schiena, Ernia e Invecchiamento

Una serie di evidenze ha osservato che nel 90% dei soggetti over 60 i test di imaging (risonanza magnetica ecc.) riscontrano protrusioni, ernie, degenerazione discale, artrosi del rachide e/o osteofiti in assenza di sintomi o di storia passata di dolore alla schiena.

In altre parole, moltissime persone hanno alterazioni della colonna vertebrale come ernie, protrusione, degenerazione discale ecc. senza avere mal di schiena.

A quali conclusioni hanno portato queste ricerche e altre molto simili?

Gli esperti ritengono che protrusioni, ernie, degenerazione discale, artrosi della colonna vertebrale e osteofiti siano, nella maggior dei casi, un segno del tempo che passa senza però implicazioni cliniche di rilievo: invecchiando, il corpo umano si usura e, come sviluppa le rughe a livello cutaneo, sviluppa anche alterazioni a livello articolare (artrosi vertebrale) e a carico dei dischi intervertebrali (protrusioni, ernie, degenerazione discale).

Per approfondire: