Mal di schiena: quanti giorni prima del ciclo

Il mal di schiena da sindrome premestruale si manifesta in modo piuttosto variabile. I disturbi, di carattere soggettivo possono iniziare durante la seconda metà del ciclo mestruale, ossia circa due settimane dopo il primo giorno delle ultime mestruazioni, e in genere scompaiono entro due giorni dalle mestruazioni successive.

In presenza di Endometriosi...

L'endometriosi, una condizione in cui l' endometrio, ossia il tessuto che riveste la cavità uterina, si estende in diverse zone del corpo diverse dall'utero, proprio come i cambiamenti ormonali possono scatenare dolori anche di seria entità nella parte bassa della schiena. Ciò avviene perchè le cellule endometriali localizzate in altri organi o tessuti scatenano infiammazione e dolore che si irradiano nella zona lombare.