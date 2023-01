Mal di Gola solo da un lato: cosa significa, cause e rimedi

Generalità Il mal di gola solo da un lato è un sintomo che riconosce molte cause. Nel periodo invernale, questo disturbo può essere associato alle malattie da raffreddamento (raffreddore, sinusite, influenza ecc.), ma può manifestarsi nel contesto di altre condizioni. Shutterstock Nella maggior parte dei casi, quando il mal di gola si presenta solo da un lato non dovrebbe essere motivo di preoccupazione. Tuttavia, esistono alcune cause insolite che rendono necessario il consulto medico e l'instaurazione di regimi terapeutici specifici; ciò vale in particolar modo quando il disturbo non tende alla risoluzione entro breve tempo o il dolore può essere avvertito solo in una particolare area della gola.

Cos’è Cosa s’intende per Mal di Gola solo da un lato? Per mal di gola solo da un lato s'intende un dolore unilaterale a carico della faringe. Questo sintomo può essere allarmante, ma la maggior parte dei casi non dipende da gravi condizioni sottostanti. Se il dolore non migliora per settimane o se sviluppi difficoltà a respirare o deglutire, invece, è opportuno chiamare immediatamente un medico. Il mal di gola solo da una parte può manifestarsi come disturbo a sé stante oppure in combinazione con altri sintomi, come l'otalgia (mal d'orecchio).