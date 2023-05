Mal di denti: azioni da evitare

Introduzione Moltissime azioni del quotidiano portano a mettere a rischio la salute dentale, senza neppure accorgersene. Sono abitudini che fanno parte della routine che, tuttavia, possono danneggiare lo smato dei denti, infiammare le gengive, cariare o rompere i denti. La prevenzione contempla anche l'eliminazione di questi piccoli gesti dannosi. Oltre ad una costante e corretta igiene orale e visite periodiche dal proprio dentista e igienista, è fondamentale prestare attenzione allo stile di vita, e a tutte quelle azioni che possono rivelarsi dannose.

Onicofagia e succhiare il pollice L'onicofagia, ossia comunemente "mangiarsi le unghie" provoca una serie di danni a livello orale che probabilmente non sono così diretti o imputabili a tale abitudine frutto di stress, ansia e patologie della sfera psicologica. Il movimento dei denti sulle unghie può causare scheggiature e rovinare lo smalto dei denti. Non solo, potrebbe insorgere persino un disturbo temporomandibolare (TMD), una condizione di salute dentale caratterizzata da una mascella dolorante, provocato dal disallineamento della mascella che, nell'azione di mangiare le unghie, assume una posizionate innaturale. L'onicofiagia è pericolosa anche a livello batterico: i batteri presenti sotto le unghie, ad esempio, vengono così introdotti in bocca. Succhiarsi il pollice, allo stesso modo, è un'azione dannosa. Nei bambini, inclini a tale azione almeno sino ai due anni di vita, ciò può causare overbite o un errato allineamento dei denti che potrebbe addirittura richiedere l'ntervento di un dentista pediatrico e l'ausilio di un apparecchio

Bruxismo Molte persone inconsciamente digrignano i denti durante il sonno. Questa condizione è nota come bruxismo ed è causata da Stress e nervosismi;

Ansia;

Disturbi emotivi;

Disturbi psicologici;

Disturbi del sonno;

Malocclusione causata da un disallineamento delle arcate dentarie o da malformazioni della mandibola;

Presenza di malattie neurodegenerative nell'ambito delle quali il bruxismo può rappresentare una risposta muscolare alla stessa malattia. Il bruxismo consiste in uno sfregamento associato ad un serramento, involontario e violento, dei denti delle due arcate, inferiore e superiore. Questo fenomeno può causare dolore alla mascella, mal di testa, usura prematura dei denti e mascella disallineata. I denti, a causa di questa azione, possono scheggiarsi e addirittura rompersi.

Spazzolare in modo non corretto Anche lavarsi i denti in modo non corretto può causare danni a denti e gengive. Spazzolare in maniera troppo energica e aggressiva, ad esempio, può infiammare e provocare sanguinamento gengivale, erodere lo smalto e far sì che le gengive arrivino a ritirarsi. Per evitare che ciò accada meglio lavare i denti utilizzando spazzolini con setole morbide e sostituire lo spazzolino ogni 3-4 mesi