Quando si avvertono dolore al collo e mal di testa, non sempre si è in presenza di mal di testa sinusale. Il dolore al collo è molto più comune se correlato all'emicrania o al mal di testa da tensione. Diversi studi hanno dimostrato come la maggior parte delle persone che soffrono di mal di testa sinusale lamenta emicrania. Ciò trova spiegazione nella sintomatologia comune che può essere confusa perché l'emicrania causa congestione nasale e dolore facciale . Secondo una ricerca americana condotta su un ampio campione rapresentativo di 30.000 persone con diagnosi di emicrania, quando l'emicrania veniva diagnosticata erroneamente, la diagnosi più comune era il mal di testa sinusale.

Le infezioni del seno paranasale (cavità localizzate dietro al naso , tra e sopra gli occhi a livello della fronte e della radice del naso) sono causate da virus o batteri che infettano uno o più seni cranici. I seni paranasali sono collegati al naso attraverso i tubi di drenaggio. Quando un seno viene infettato, può riempirsi di pus e muco. Un'infezione del seno in genere dura 10 giorni o più. Tra i sintomi più comuni della sinusite c'è proprio il mal di testa, associato ad altre manifestazioni sintomatiche come:

Sinusite: cos'è?

La sinusite è un'infiammazione dei seni paranasali. Queste strutture anatomiche comunicano con il naso attraverso gli osti, cioè dei piccoli condotti che consentono il passaggio nel naso del muco prodotto dalla mucosa che riveste i seni. La sinusite causa tipicamente dolore al volto (in genere, sono interessate le zone sopra e sotto gli occhi, la mascella e la fronte), congestione nasale, rinorrea purulenta, cefalea, tosse con catarro, riduzione del gusto e dell'olfatto, malessere generale e febbre.

Quali sono i trattamenti terapeutici? Il medico diagnosticherà un'infezione del seno paranasale dai sintomi e potrà richiedere anche un ulteriore approfondimento radiografico. Il trattamento terapeutico delle infezioni virali comprende farmaci decongestionanti e spray nasali. Per un'infezione batterica, invece, vengono in genere prescritti cicli di antibiotici. Per un'infezione o un'infiammazione del seno paranasale a lungo termine, ossia in caso di sinusite cronica, invece, potrebbero essere necessari l'irrigazione nasale con acqua salata, spray nasali steroidei, o una procedura medica per aprire e drenare il seno infetto.