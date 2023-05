Mal di collo, gola e petto: cause e rimedi

Introduzione Quando si avvertono dolore e bruciore alla gola, si pensa immediatamente di avere un'infiammazione o infezione in corso, anche banale, dovuta per esempio a uno sbalzo di temperatura o a un virus. Ma quando a far male sono contemporaneamente gola e torace o gola e collo o tutti e tre, le cause potrebbero essere anche altre.

Com’è fatta la gola La maggior parte delle persone parla genericamente di gola, ma questo organo è in realtà più complesso. È formato, infatti, da: faringe , la cavità muscolare membranosa a forma di imbuto che collega la parte posteriore del naso e della bocca alla laringe e all'esofago;

, la cavità muscolare membranosa a forma di imbuto che collega la parte posteriore del naso e della bocca alla laringe e all'esofago; laringe , una delle continuazioni della faringe;

, una delle continuazioni della faringe; trachea , l'organo che mette in comunicazione la laringe con il sistema bronchiale;

, l'organo che mette in comunicazione la laringe con il sistema bronchiale; diverse ghiandole linfatiche , che sono parte del sistema immunitario del corpo;

, che sono parte del sistema immunitario del corpo; esofago: condotto muscolo-membranoso, lungo circa 25 centimetri, che collega la faringe e lo stomaco. È situato quasi interamente nel torace, davanti alla colonna vertebrale.

Quando subentra un’irritazione Quando una di queste aree si infetta o si irrita per qualche motivo, il risultato può essere dolore al collo e mal di gola. In rari casi, il mal di gola, di collo e torace può essere un segno di una malattia grave, nella maggior parte dei casi è un sintomo di facile gestione che non deve preoccupare. Tuttavia, se dolore e bruciore persistono per più giorni e non migliorano nemmeno con gli accorgimenti adottati è meglio consultare il medico.

Infezione da streptococco Lo streptococco è un batterio che tipicamente causa un'infezione alla gola, che si manifesta proprio con dolore a collo e gola. Con il progredire dell'infezione batterica, possono comparire anche ingrossamento e dolore delle ghiandole linfatiche nel collo; febbre; gonfiore delle tonsille; macchie bianche nella parte posteriore della gola. Nei bambini, possono manifestarsi anche dolore addominale, vomito ed eruzione cutanea. Come agire: lo streptococco può essere trattato con successo con una cura antibiotica prescritta dal medico. È importante rispettare le indicazioni fornite dal medico per assicurarsi che l'infezione scompaia.

Altre infezioni Ci sono molte altre infezioni che possono causare dolore alla deglutizione e sensazione di bruciore a livello di gola, collo e torace, come il mughetto, il citomegalovirus, la faringite, la laringite, le infezioni gengivali, l'herpes simplex. Anche le infezioni ai denti e gli ascessi possono provocare anche infezioni alla gola e dolore. Come agire: è importante rivolgersi al medico, che prescriverà cure specifiche per ogni situazione.

Reflusso gastroesofageo Il reflusso gastroesofageo è la risalita del materiale acido dallo stomaco verso l'esofago e la gola. I sintomi che può causare dipendono da quali tessuti sono irritati: se a irritarsi è solo l'esofago si può avvertire una sensazione di bruciore a livello di stomaco e petto, se l'irritazione si localizzata più in alto, può causare sintomi alla gola e nei casi più gravi può essere fonte di dolore alle orecchie o al naso. Come agire: il medico potrebbe prescrivere delle cure specifiche contro il reflusso, come i farmaci antiacidi.

Ernia iatale L'ernia iatale si verifica quando lo iato, un piccolo foro nel diaframma dove l'esofago passa nello stomaco, si indebolisce e si allarga. Alla base delle ernie iatali possono esserci, fra le altre cose, episodi di vomito, tosse pesante e improvviso sforzo fisico. Un'ernia iatale "scorrevole" si verifica quando una parte dello stomaco e la giunzione gastroesofagea si inseriscono nel torace. Questa particolare manifestazione compare spesso nei fumatori, nelle donne sopra i 50 anni e nelle persone in sovrappeso. Spesso, la malattia è silenziosa. Quando si manifesta può causare bruciore di stomaco e rigurgito. In alcuni casi, provoca anche reflusso gastroesofageo. Come agire: si consiglia il consumo di pasti leggeri e l'eliminazione dei cibi che creano acidità, come alcolici, caffè, cioccolato, agrumi, cipolle, alimenti piccanti o speziati, fritti, cibi molto conditi e salse in genere. Talvolta sono necessarie cure farmacologiche o chirurgiche.

Gastrite I dolori e/o bruciori che compaiono nel torace e nella gola potrebbero dipendere da una gastrite, un'infiammazione della mucosa che riveste lo stomaco. Può dipendere da vari fattori, come eccesso di fumo e alcol, consumo di cibi irritanti e spezie, alimentazione grassa e pesante, infezione da l'Helicobacter pylori. Come agire: è importante sospendere l'eventuale uso di farmaci gastrolesivi e correggere le cattive abitudini di vita, eliminando fumo, alcol, cibi grassi, intingoli, fritti e sostanze irritanti e/o piccanti e tutti quei cibi che si è visto sono in grado di peggiorare i disturbi. Il medico potrebbe prescrivere anche cure farmacologiche.