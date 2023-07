Mal d’auto e disturbi legati al movimento: cosa fare per prevenirli

Cos’è il Mal d’Auto Il mal d'auto è una forma di cinetosi. Si tratta di un malessere da movimento causato da un'eccessiva stimolazione delle strutture dell'equilibrio situate nella parte più interna dell'orecchio (apparato vestibolare), deputate al rilevamento di movimento, accelerazione e gravità. Durante il viaggio, il malessere è spesso innescato da turbolenze, vibrazioni e cambiamenti di velocità e di direzione troppo rapidi, come quelli indotti dai mezzi di trasporto. Il mal d'auto è enfatizzato da calore, ansia, fame o eccesso di cibo. Shutterstock Cinetosi in sintesi La cinetosi, o mal di movimento, è una sensazione di malessere che colpisce alcune persone durante i viaggi in seguito alle repentine variazioni del corpo nello spazio. Ciò accade quando si viaggia in auto, nave, treno o aereo. Nausea, pallore, vertigini, vomito e sudorazione fredda sono i sintomi più comuni. A soffrirne maggiormente sono i bambini di età compresa tra i 3 e 12 anni, il cui organismo non è ancora abituato ai continui scuotimenti del mezzo di trasporto in movimento. Ecco qualche consiglio per evitarli durante i viaggi. Approfondimento: cosa provoca il Mal d'Auto Il sistema vestibolare è una complessa combinazione di nervi, piccoli canali e fluidi organizzati a livello dell'orecchio interno, che trasmette al cervello le informazioni circa i cambiamenti della posizione rispetto al campo terrestre e i movimenti in senso lineare (senza cambiamenti nella direzione) o angolare. Questi dettagli consentono al corpo di mantenere l'equilibrio e il bilanciamento. Molti esperti sostengono la teoria che la cinetosi sia causata da un conflitto di informazioni tra i sensi. Il cervello elabora e aggiorna costantemente le informazioni relative a posizione, accelerazione e bilanciamento del corpo, percepite da occhi e sistema vestibolare. Tuttavia, se i messaggi provenienti da questi due sensi sono discordanti, il cervello non può aggiornare il proprio stato attuale e indurre i sintomi della cinetosi. Ad esempio, se si viaggia in auto, il disturbo può insorgere perché al cervello elabora l'informazione proveniente dagli occhi che informa che si sta viaggiando a più di 30 Km/h, ma il sistema vestibolare dice al cervello che si è ancora seduti. Questa mancata corrispondenza degli stimoli recepiti può determinare i sintomi della cinetosi, come nausea e vomito. Per approfondire: Cinetosi: Cos’è? Cause, Sintomi e Rimedi

Sintomi Mal d’Auto Mal d’Auto: primi segni e disturbi associati Il mal d'auto esordisce tipicamente con nausea e crescente senso di malessere, a cui possono seguire diversi disturbi come: Pallore;

Sudorazione fredda;

Vertigini;

Salivazione profusa (ipersalivazione);

Vomito (spesso intenso e persistente);

Mal di testa;

Respirazione frequente (iperventilazione);

Sonnolenza;

Estrema stanchezza, debolezza e senso di svenimento. Questi sintomi possono presentarsi all'improvviso o gradualmente, man mano che si procede nel viaggio in auto. Quanto dura il Mal d’Auto? Nella maggior parte dei casi, i sintomi del mal d'auto migliorano quando il corpo si adatta agli stimoli che causano il malessere (es. movimento, tornanti in montagna, frequenti cambiamenti di andatura ecc.). Se i sintomi persistono anche dopo aver concluso un viaggio, è consigliabile consultare il medico per escludere altre possibili cause all'origine delle manifestazioni, come ad esempio un'infezione dell'orecchio interno (labirintite). Non sono necessarie particolari indagini per formulare la diagnosi di cinetosi: il medico raccoglierà le informazioni relative ai sintomi e alle situazioni che hanno indotto il problema, per fornire al paziente alcuni consigli utili per evitare successivi episodi di cinetosi.