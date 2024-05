Magnesio e Manganese: quali sono le differenze?

Può essere facile confondere i due minerali manganese e magnesio , ma in realtà differiscono sotto molti aspetti, come la composizione, gli effetti sull'organismo, le loro esigenze di assunzione nonché i sintomi associati alla carenza e alla tossicità.

Il magnesio è necessario per trasportare nutrienti , come potassio e calcio , in tutto il corpo. Aiuta anche il corpo a regolare i livelli di zucchero nel sangue e a mantenere una pressione sanguigna sana.

Manganese e magnesio: tossicità

Il manganese è un potente tossico, non derivante dall'assunzione alimentare ma dall'esposizione attraverso l'inalazione di polvere di manganese, che rappresenta un potenziale pericolo per le persone che lavorano in settori come l'estrazione mineraria o la saldatura. La tossicità del manganese può anche derivare dall'acqua potabile con alti livelli di minerale.

I sintomi della tossicità del manganese di solito colpiscono il sistema nervoso centrale e possono causare:

Spasmi muscolari

Tinnito o perdita dell'udito

Instabilità e debolezza

Insonnia

Depressione

Memoria compromessa e cambiamenti di umore

Non vi è alcun rischio di assunzione eccessiva di magnesio dal cibo, ma un'integrazione eccessiva o i farmaci possono provocare tossicità, causando solitamente diarrea e crampi allo stomaco.

I sintomi della tossicità del magnesio possono includere: