Maculopatia: Quale Terapia è prevista?

Il trattamento dipende dal tipo di maculopatia. Per alcune patologie che colpiscono la macula non è ancora disponibile alcun intervento specifico in grado di prevenire la grave perdita della vista o rallentare la progressione della malattia in modo considerevole.

In linea generale, per il trattamento della maculopatia sono disponibili diverse opzioni, tra cui vale la pena menzionare:

Iniezione di farmaci contro l'angiogenesi (anti-VEGF: anti-fattore di crescita dell'endotelio vascolare): questi medicinali possono essere inoculati nel bulbo oculare per rallentare la perdita della vista dovuta alla maculopatia, controllare il danneggiamento all'interno dell'occhio e limitare la formazione di nuovi vasi sanguigni anomali sotto la retina. Il trattamento può essere ripetuto durante le visite di controllo, ogni mese o due, fino a quando la malattia non si è stabilizzata. Molti pazienti riportano effetti positivi, ma occorre segnalare che le iniezioni nel bulbo oculare sono dolorose e possono portare ad un piccolo rischio d'infezioni, emorragie e distacco della retina.

Fotocoagulazione : è un'altra opzione di trattamento per le maculopatie. Durante la procedura, i chirurghi usano un laser ad alta energia. Quando il fascio focalizzato colpisce l'area della retina da trattare produce una piccola bruciatura, che distrugge i vasi sanguigni anomali cresciuti sotto la macula. Tuttavia, questo processo danneggia i tessuti circostanti (si forma una cicatrice che può determinare la creazione di un punto cieco permanente e notevole nel campo visivo) e la formazione di nuovi vasi sanguigni rende necessari ulteriori trattamenti.

: è un'altra opzione di trattamento per le maculopatie. Durante la procedura, i chirurghi usano un laser ad alta energia. Quando il fascio focalizzato colpisce l'area della retina da trattare produce una piccola bruciatura, che distrugge i vasi sanguigni anomali cresciuti sotto la macula. Tuttavia, questo processo danneggia i tessuti circostanti (si forma una cicatrice che può determinare la creazione di un punto cieco permanente e notevole nel campo visivo) e la formazione di nuovi vasi sanguigni rende necessari ulteriori trattamenti. Terapia fotodinamica (PDT): è spesso utilizzata per sigillare vasi sanguigni proprio al centro della macula (nota: utilizzare la fotocoagulazione in quella posizione potrebbe causare la perdita permanente della visione centrale). La procedura utilizza una combinazione di un farmaco fotoattivabile (come la verteporfina) e uno speciale laser a bassa potenza. Il farmaco fotosensibile viene iniettato in una vena del braccio. La luce laser a bassa potenza viene indirizzata direttamente sull'area da trattare, e, attivando il farmaco, provoca un danno specificamente ai vasi sanguigni indesiderati. La terapia fotodinamica riduce la perdita di visione progressiva, ma non la ferma.

Qualche Consiglio

Alcuni accorgimenti contribuiscono a ridurre il rischio d'insorgenza ed a cogliere precocemente i segni della malattia, intervenendo, dove possibile, su diversi fattori.

In particolare, è consigliabile: