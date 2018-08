La macrocitosi è riscontrata con gli esami del sangue e può essere sospettata per la presenza di una sintomatologia suggestiva. Talvolta, però, il riscontro può avvenire in modo del tutto casuale, in quanto il paziente è asintomatico. In questo caso è opportuno rivolgersi al medico per valutare se la macrocitosi è transiente o meno e qual è la causa all'origine del problema.

Dopo aver raccolto le informazioni anamnestiche, il medico di base prescrive una serie di indagini di laboratorio, con l'obiettivo di valutare:

Numero e volume dei globuli rossi;

Quantità e tipo di emoglobina;

Stato del ferro corporeo.

Per una migliore caratterizzazione della macrocitosi, quindi, è utile l'esecuzione delle seguenti analisi del sangue:

Esame emocromocitometrico completo: Numero dei globuli rossi (RBC) : la conta eritrocitaria è generalmente, ma non obbligatoriamente diminuita nell'anemia macrocitica; Indici eritrocitari : forniscono indicazioni utili riguardo la dimensione dei globuli rossi (anemie normocitiche, microcitiche o macrocitiche) e la quantità di Hb contenuta al loro interno (anemie normocromiche o ipocromiche). I principali indici eritrocitari sono: Volume Corpuscolare Medio ( MCV , consente di stabilire le dimensioni medie dei globuli rossi), Emoglobina Corpuscolare Media ( MCH ) e Concentrazione Emoglobinica Corpuscolare Media ( MCHC , coincide con la concentrazione di emoglobina in un singolo globulo rosso); Conta dei reticolociti : quantifica il numero di globuli rossi giovani (immaturi) presenti nel sangue periferico; Piastrine, leucociti e formula leucocitaria ; Ematocrito (Hct) : percentuale del volume totale di sangue costituito da globuli rossi; Quantità di emoglobina (Hb) nel sangue; Variabilità delle dimensioni dei globuli rossi (ampiezza della distribuzione dei globuli rossi o RDW , dall'inglese "Red Cell Distribution Width").

Esame microscopico della morfologia eritrocitaria e, più in generale, dello striscio di sangue periferico;

Sideremia, TIBC e ferritina sierica;

Bilirubina e LDH;

Indici di infiammazione, tra cui la proteina C reattiva.

Eventuali anomalie riscontrate nel corso della definizione di questi parametri possono mettere in allerta il personale di laboratorio circa la presenza di anomalie a carico dei globuli rossi; il campione di sangue potrebbe essere sottoposto ad ulteriori analisi per individuare la causa della macrocitosi. Raramente, potrebbe essere necessario l'esame di un campione prelevato dal midollo osseo.

MCV: valori della Macrocitosi

Nell'ambito di un esame emocromocitometrico completo, l'analisi dell'MCV permette di conoscere la "qualità" dei globuli rossi del sangue.

MCV è la sigla di "Mean Cell Volume" o "Mean Corpuscular Volume". Quest'acronimo è utilizzato per indicare il volume corpuscolare medio, vale a dire il volume medio dei globuli rossi. In sostanza, l'MCV permette di sapere se gli eritrociti sono troppo piccoli, troppo grandi o, semplicemente, normali.

L'MCV è, dunque, l'indice più utile per evidenziare una macrocitosi e si ottiene dividendo l'ematocrito per il numero di globuli rossi.

Questo parametro consente di classificare, inoltre, il tipo di anemia a seconda della morfologia dei globuli rossi:

Anemie microcitiche : MCV < 80 fl*.

: MCV < 80 fl*. Anemie normocitiche : MCV = 80-95 fl; eventuali anemie normocitiche possono essere dovute a emorragie acute o emolisi (distruzione dei globuli rossi).

: MCV = 80-95 fl; eventuali anemie normocitiche possono essere dovute a emorragie acute o emolisi (distruzione dei globuli rossi). Anemie macrocitiche: MCV > 95 fl; la presenza di macrociti può essere dovuta a mielodisplasia, reticolocitosi, ipotiroidismo, epatopatia (malattia del fegato, come la cirrosi) ed alcolismo.

*fl (femtolitri) è l'unità di misura del volume cellulare medio ed equivale a 0,000001 miliardesimi di litro (0,000000000000001 litri); l'MCV può essere espresso anche in micrometri cubi o µm3. Va ricordato, infatti, che un litro equivale ad un decimetro cubo, un millilitro ad un centimetro cubo, un microlitro ad un millimetro cubo e così via.

Occorre segnalare che il valore di riferimento dell'MCV può variare leggermente da laboratorio a laboratorio. Pertanto, quando è necessario stabilire con maggior precisione il significato patologico della macrocitosi o di un'altra alterazione dell'MCV, è utile incrociare tale valore con altri parametri, come il numero dei globuli rossi (RBC), il contenuto medio di emoglobina per ciascun globulo rosso (MCH) e la concentrazione media dell'emoglobina all'interno di un globulo rosso (MCHC, dato apparentemente simile al precedente, ma importantissimo, poiché fornisce un'indicazione del rapporto tra il volume di globuli rossi ed il loro contenuto in emoglobina).

Il valore di MCV ha importanza clinica anche quando viene interpretato alla luce di un altro parametro del sangue: l'RDW. Quest'ultimo fornisce informazioni sulla distribuzione dei globuli rossi e permette, tra l'altro, la distinzione tra l'anemia ipoproliferativa (caratterizzata dalla presenza di reticolociti, cioè eritrociti immaturi) e l'anemia emolitica (dovuta ad un aumento della distruzione dei globuli rossi).