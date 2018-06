Le cause non allergiche di orticaria includono anche:

L' orticaria è un'eruzione cutanea caratterizzata dalla comparsa di pomfi (piccoli rialzamenti della pelle di colore rosso), solitamente accompagnata da prurito intenso . Questa condizione può essere su base allergica , quindi le macchie rosse sulla pelle sono determinate da una reazione del sistema immunitario nei confronti di alcuni alimenti (come kiwi , latte , uova ), farmaci (tra cui l' aspirina e gli antibiotici ), pollini o cosmetici per la cura quotidiana del corpo.

La comparsa di macchie rosse sulla pelle può verificarsi anche in pazienti affetti da acne e malattie infettive (tra cui varicella , herpes zoster e morbillo ). Altre cause sono di natura fisica (meccaniche o termiche; es. gravi scottature, attrito intenso e sfregamento), chimiche, ormonali e psico-emotive.

Le cause comprendono varie forme di dermatite , infiammazione cutanea che si manifesta con rossore dell' epidermide , prurito e, talvolta, secchezza e screpolatura. La cute può reagire con la formazione di macchie rosse sulla pelle anche in seguito al contatto con sostanze irritanti o allergeni ( dermatite irritativa da contatto o allergie ). Simili lesioni possono comparire a livello cutaneo anche in caso di punture d'insetto o reazione avversa ai farmaci o ai prodotti per l'igiene personale.

La pelle può reagire con la formazione di macchie rosse quando viene a contatto con sostanze irritanti, urticanti o allergeni (pollini, puntura d'insetto, acari della polvere, morso di ragno ecc.). Questa condizione è nota come dermatite da contatto, infiammazione che si manifesta più comunemente a livello di mani e viso. Le macchie rosse sulla pelle possono svilupparsi anche come effetto avverso indotto da alcuni medicinali.

Oltre che con macchie rosse sulla pelle, la dermatite da contatto si manifesta con sintomi come prurito, bruciore, lesioni squamose e vescicole.

Angioma

Gli angiomi sono una patologia che risulta da un difetto dei vasi sanguigni presente fin dalla nascita; in molti casi, queste lesioni tendono a scomparire spontaneamente.

Gli angiomi si presentano come macchie rosse sulla pelle.

In particolare, a seconda della forma e del colore, si possono distinguere:

Angioma piano : comunemente definito "voglia di fragola", è una macchia di colore rosso acceso, che compare soprattutto sulla testa e sul collo. Il diametro varia dai 3 millimetri ai 10 centimetri. Si manifesta solitamente nelle prime settimane di vita;

: comunemente definito "voglia di fragola", è una macchia di colore rosso acceso, che compare soprattutto sulla testa e sul collo. Il diametro varia dai 3 millimetri ai 10 centimetri. Si manifesta solitamente nelle prime settimane di vita; Angioma rubino o senile : si manifesta in età avanzata, con delle piccolissime macchie, di 3 millimetri circa, color rosso accesso o ciliegia, caratterizzate dalla presenza di molti capillari sotto pelle. Con il passare del tempo le macchie possono trasformarsi in piccoli rilievi solidi di forma circolare - detti papule - simili a dei nei rossi. L'angioma rubino non provoca prurito o dolore e può essere eliminato, per motivi estetici, con laser o crioterapia;

: si manifesta in età avanzata, con delle piccolissime macchie, di 3 millimetri circa, color rosso accesso o ciliegia, caratterizzate dalla presenza di molti capillari sotto pelle. Con il passare del tempo le macchie possono trasformarsi in piccoli rilievi solidi di forma circolare - detti papule - simili a dei nei rossi. L'angioma rubino non provoca prurito o dolore e può essere eliminato, per motivi estetici, con laser o crioterapia; Angioma stellare: è costituito da una macchia rossa sulla pelle ramificata (simile ad un piccolo ragno), che insorge sul viso, sulle gambe o sul tronco.

Dermatite atopica (eczema atopico)

Le macchie rosse sulla pelle possono essere anche uno dei sintomi della dermatite atopica, una malattia infiammatoria cronica, non contagiosa e caratterizzata dalla comparsa di lesioni eritematose e pruriginose. Le cause che scatenano la patologia non sono state ancora completamente chiarite, ma sembra siano coinvolti fattori genetici, immunitari ed ambientali, i quali concorrono ad alterare la barriera cutanea, modificando il metabolismo dei lipidi che si trovano nell'epidermide. In pratica, le persone che soffrono di dermatite atopica, presentano una cute eccessivamente reattiva nei confronti di vari stimoli, quali: secchezza cutanea, bruschi cambiamenti di temperatura, tessuti in lana o sintetici, polvere, prodotti per la cura del corpo, alcuni alimenti, sudorazione e stress emozionali.

Come risultato, la pelle del viso e del corpo diviene arrossata, secca, ruvida, pruriginosa e irritabile.

Rosacea

La rosacea è una malattia cronica della pelle che si manifesta solitamente con macchie rosse sulla pelle del viso - in particolare, su naso, guance e mento – sensazione di calore, gonfiore, capillari dilatati e, talvolta, pustole. Nei casi più gravi, questa condizione può condurre all'ipercheratosi, ossia ad un ispessimento dello strato corneo della pelle.

Petecchie

Le petecchie sono delle piccole macchie rosse sulla pelle, non pruriginose, di forma circolare e grandezza solitamente non superiore ai 3 mm. Queste lesioni sono provocate dalla fuoriuscita di sangue dai capillari e, nella maggior parte dei casi, compaiono come macchie rosse sulla pelle di braccia e gambe, ma possono emergere anche sul viso.

A livello del volto, le petecchie possono essere provocate da traumi (forti colpi di tosse o vomito). Le macchie rosse sulla pelle del corpo possono derivare, invece, da malattie che alterano la capacità coagulativa del sangue come l'amiloidosi, l'emofilia, il lupus eritematoso e la leucemia. In qualche caso, le petecchie dipendono da una carenza di vitamina K.

Normalmente, le petecchie tendono a riassorbirsi da sole entro pochi giorni.

Pitiriasi rosea

La pitiriasi rosea è una patologia cutanea infiammatoria. Questa si manifesta con macchie rosse sulla pelle di petto e tronco, di forma ovale e leggermente in rilievo, che possono raggiungere anche gli 8 cm di grandezza. L'eruzione tende a riassorbirsi spontaneamente in poche settimane. La pitiriasi rosea colpisce soprattutto soggetti giovani (tra i 10 e i 35 anni) e raggiunge il picco di incidenza nei mesi primaverili e autunnali.

La causa è sconosciuta, ma è stata ipotizzata un'origine batterica e/o virale (in particolare, sembra essere implicata la riattivazione degli herpes virus umani 6 e 7).

Altre condizioni patologiche

Le macchie rosse sulla pelle sono un sintomo comune che caratterizza molte malattie infettive ed una serie di altre patologie di diversa origine, come:

Morbillo : malattia infettiva esantematica che si presenta frequentemente in età infantile, ma che può essere contratta anche dagli adulti. Le macchie rosse sulla pelle compaiono su pancia, petto, braccia ed altre parti del corpo. Questi segni sono fortemente pruriginosi e, se strofinati, si tramutano in crosticine.

: malattia infettiva esantematica che si presenta frequentemente in età infantile, ma che può essere contratta anche dagli adulti. Le macchie rosse sulla pelle compaiono su pancia, petto, braccia ed altre parti del corpo. Questi segni sono fortemente pruriginosi e, se strofinati, si tramutano in crosticine. Sindrome di Schamberg : è una dermatosi pigmentaria progressiva che provoca la comparsa di piccole macchie color porpora di forma rotondeggiante. Di solito, si presenta sulle gambe, ma può estendersi anche alle braccia e, più raramente, al volto.

: è una dermatosi pigmentaria progressiva che provoca la comparsa di piccole macchie color porpora di forma rotondeggiante. Di solito, si presenta sulle gambe, ma può estendersi anche alle braccia e, più raramente, al volto. Lupus Eritematoso Sistemico : malattia cronica autoimmune che può manifestarsi con macchie rosse sulla pelle (sul volto, queste assumono la forma di una farfalla).

: malattia cronica autoimmune che può manifestarsi con macchie rosse sulla pelle (sul volto, queste assumono la forma di una farfalla). Acne: è una malattia dermatologica caratterizzata dalla comparsa di piccole macchie rosse sulla pelle, che evolvono in brufoli e pustole. Questa patologia è dovuta all'iperattività delle ghiandole sebacee, all'ostruzione dei pori della pelle ed alla loro infiammazione.

Altre patologie che possono manifestarsi con la comparsa di macchie rosse sulla pelle sono: