Ma di gola: virale o batterico? Le differenze

Introduzione Il mal di gola è uno dei disturbi più comuni della stagione invernali. Molte persone, infatti, quando le temperature si abbassano vengono colpiti da virus che trovano terreno fertile per la loro diffusione. Per capire se il mal di gola sia di origine virale o batterica, è sempre utile eseguire un tampone, anche se le cause virali sono sempre più comuni, assistendo ad un calo delle difese immunitarie. I sintomi, tuttavia, dovrebbero indirizzare già il soggetto colpito. Il mal di gola di origine batterica, infatti, si presenta con sintomi più severi e febbre generalmente elevata.

Mal di gola virale: sintomi e durata Le infezioni virali si presentano generalmente con bruciore tra naso e gola, naso che cola, arrossamento e altri disturbi correlati quali mal di testa e dolori muscolari. La febbre è in genere lieve (38 °C) o assente. Viene diagnosticato con tampone faringeo, e si risolve entro 3-4 giorni senza uso di antibiotici, ma solo di medicinali al bisogno come spray o sciroppi.

Tonsillite o Faringite Le forme batteriche, accompagnate anche da febbre che arriva a toccare i 40° C, portano con sé in evoluzione che colpisce le tonsille. Esse, infatti, per via dell'infiammazione, tendono ad ingrossarsi. Possono altresì formarsi placche. Le forme da Streptococcus pyogenes possono talvolta anche cronicizzare, o dare origine a ricadute. Inoltre, se sottovalutate e non curate a dovere, le faringotonsilliti causate da questo batterio possono portare a ulteriori complicanze.

Mal di gola batterico: sintomi e durata Il mal di gola di origine batterica, invece, sempre diagnosticabile attraverso tampone faringeo che consente di accertare il batterio responsabile e così seguire la terapia antibiotica adatta. Nei bambini, gli esperti consigliano di eseguire un test rapido per lo Streptococco beta emolitico di tipo A, molto più veloce nell'esito, e dunque nell'impostazione della terapia. In casi selezionati se si sospetta un infezione batterica può essere utile anche l a misurazione di alcune sostanze nel sangue, come la proteina C reattiva (Pcr). I sintomi, in questo caso, sono molto più severi rispetto a quelli che caratterizzano il mal di gola virale. Oltre a bruciore , naso che cola, mal di testa e dolori articolari, è spesso accompagnato da febbre elevata (superiore ai 38,5), difficoltà nella deglutizione e nella respirazione, con possibili apnee notturne. La durata può raggiungere anche i 5-6 giorni (la febbre solitamente si risolve in massimo 3 giorni)