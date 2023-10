mRNA: Cos’è? Biologia RNA messaggero, COVID e Nobel 2023

Premessa

L'RNA - e, in particolare, l'RNA messaggero (mRNA) - sta vivendo il suo momento d'oro: l'elemento chiave dei vaccini COVID-19 è valso ai pionieri delle cosiddette "RNA-based therapies", Katalin Karikó e Drew Weissman, ricercatori dell'Università della Pennsylvania, il prestigioso Premio Nobel 2023 per la medicina. I due scienziati avevano un interesse comune su come l'mRNA potesse essere utilizzato per creare nuove terapie. Semplificando ai minimi termini, Karikó e Weissman sono stati i primi a scoprire un modo per modificare l'mRNA, affinché potesse essere consegnato con successo alle cellule e venisse replicato da queste (più avanti, approfondiremo quali fossero i limiti e come si è arrivati a questa idea).

La loro scoperta non è stata solo parte integrante dello sviluppo del vaccino COVID-19 – che ricordiamo aver cambiato il corso della pandemia, fornendo protezione contro il virus SARS-CoV-2: le loro scoperte sulla biologia dell'mRNA potrebbe anche portare allo sviluppo di molte altre terapie, come i vaccini contro l'HIV o le immunoterapie per cancro.

Nonostante la ricerca sulle tecnologie a base di mRNA sia iniziata almeno 30 anni fa - ben prima della pandemia di COVID - il potenziale terapeutico dell'RNA non era mai stato così tanto esplorato.

L'mRNA in sé non è, però, una "nuova invenzione di laboratorio": si è evoluto miliardi di anni fa e si trova naturalmente in ogni cellula del nostro corpo (probabile esistesse anche prima del DNA).