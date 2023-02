LUTS: cosa sono i Sintomi delle Vie Urinarie

Introduzione Il termine LUTS è un acronimo in lingua inglese di Lower Urinary Tract Symptoms, che significa sintomi del basso tratto delle vie urinarie: indica, quindi, i disturbi che colpiscono gli organi "bassi" dell'apparato urinario e che sono legati alle diverse fasi della funzione minzionale.

Gli organi colpiti I LUTS costituiscono un gruppo molto ampio di disturbi che, come dice il nome stesso, riguardano il basso tratto urinario. Le basse vie urinarie comprendono essenzialmente tre organi: la prostata , ossia la ghiandola sessuale accessoria del sistema riproduttivo maschile, che si trova sotto la vescica e circonda l'uretra;

la vescica , l'organo cavo, costituito da una parete muscolare, in cui si raccoglie l'urina;

l'uretra, cioè il condotto che trasporta l'urina dalla vescica all'esterno. I LUTS possono colpire sia gli uomini sia le donne, a qualsiasi età, anche se sono più comuni nel genere maschile poiché la prostata (organo esclusivamente maschile) rappresenta l'organo più a rischio da questo punto di vista.

LUTS, tipologie Gli esperti dividono i LUTS in tre grandi gruppi: i sintomi della fase di riempimento vescicale, ossia la fase in cui alla vescica arriva una quantità crescente di urina; i sintomi della fase di svuotamento vescicale, che si verifica quando l'urina viene espulsa; i sintomi disturbi post-minzionali, che compaiono cioè dopo aver fatto pipì. Questi disturbi possono presentarsi singolarmente o combinati in modo vario: in alcune persone è presente solo un problema, mentre in altre compaiono più problemi associati. In genere, il decorso è intermittente, ma in ogni caso la qualità della vita è influenzata negativamente, tanto che spesso subentrano depressione, peggioramento della vita relazione, riduzione della capacità lavorativa, disturbi del sonno, ansia.

I sintomi dei LUTS Frequente stimolo a fare pipì , con scarsa emissione di urina (pollachiuria), spesso associata a urgenza;

perdita di poche gocce di urine o vera e propria incontinenza ;

produzione di un'elevata quantità di urine (poliuria);

riduzione della forza del getto dell'urina;

getto dell'urina spesso intermittente;

difficoltà ad iniziare la minzione con necessità di attendere prima che fuoriesca la pipì ;

bruciore durante l'emissione di urina;

durante l'emissione di urina; desiderio impellente di dover urinare;

aumento del numero delle volte in cui si ha necessità di urinare;

necessità di alzarsi frequentemente di notte per urinare (nicturia);

per urinare (nicturia); sensazione di non avere svuotato completamente la vescica;

svuotamento della vescica in due tempi (entro un' ora dalla minzione precedente);

sforzo durante la minzione ;

sgocciolamento dopo la minzione.

La diagnosi Molte persone tendono a sottovalutare i sintomi della minzione, etichettandoli come poco importanti e facendo finta di nulla. Invece, è importante rivolgersi al proprio medico per indagare meglio la situazione: sarà poi il medico a decidere se indirizzare il paziente dallo specialista urologo per una valutazione più approfondita. In genere, attraverso una breve anamnesi, ossia un colloquio con il paziente in merito ai sintomi avvertititi e alla sua storia clinica e famigliare, e un esame obiettivo del paziente (esame esterno dei genitali ed esplorazione rettale o vaginale) il medico può iniziare a chiarire il quadro. Esistono anche appositi questionari che permettono di quantificare l'entità e la gravità dei disturbi. Per avere maggiori informazioni, lo specialista può richiedere alcuni accertamenti, come gli esami del sangue, l'esame delle urine, un'ecografia dell'apparato urinario, l'esame urodinamico, la uroflussometria, e altri.