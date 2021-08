Generalità

Il lupus eritematoso sistemico, o più semplicemente lupus, è una malattia autoimmune cronica di natura infiammatoria.

Più frequente nelle donne, il lupus può colpire vari distretti anatomici del corpo umano: nelle forme più lievi, si limita a causare l'infiammazione di pelle e articolazioni; nelle forme moderate, si estende al sangue, al cuore, ai polmoni e ai reni; infine, nelle forme più severe, è fonte di danno per gli organi già colpiti e, in più, intacca il sistema nervoso (cervello in particolare).

Le precise cause del lupus sono sconosciute; tuttavia, gli esperti sono propensi a pensare che questa malattia autoimmune sia il risultato di una combinazione di fattori genetici, ormonali e ambientali.

La diagnosi di lupus eritematoso sistemico non è semplice; richiede, infatti, numerosi esami, soprattutto di laboratorio, in quanto la condizione è responsabile di sintomi non sempre specifici.

Attualmente, il lupus è una malattia dalla quale è impossibile guarire; tuttavia, le persone che ne sono affette possono contare su diversi trattamenti sintomatici, che permettono un controllo soddisfacente della condizione.