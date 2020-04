Tramite una serie di autoanticorpi (tra cui ANA , anti-fosfolipidi e anti-cardiolipina), infatti, il lupus è capace di provocare l' infiammazione delle articolazioni , della pelle , dei reni , dei polmoni , del sistema nervoso , del cuore e di ulteriori altri organi. Attualmente, la causa precisa del lupus è sconosciuta; sulla scorta di alcune evidenze scientifiche, tuttavia, la comunità medica ritiene che il LES sia il risultato di una combinazione di fattori genetici, ormonali e ambientali. Il lupus può colpire persone di ogni età, sesso e popolazione; è però un dato di fatto che sia più frequente nella popolazione femminile (il rapporto donna-uomo è di 9:1), nella popolazione di età compresa tra i 15 e i 45 anni, e in specifiche popolazioni, quali per esempio, quella Afro-Americana, quella Nativo-Americana o quella Latino-Ispanica.

Sintomi del Lupus

Lupus: una Malattia dai Sintomi poco specifici

I sintomi del lupus eritematoso sistemico sono diversi da paziente a paziente, quindi è difficile definire un quadro sintomatologico preciso della malattia.

Le ragioni che stanno alla base della suddetta variabilità sintomatologica sono da ricercarsi nella particolare capacità del lupus di infiammare tessuti e organi estremamente differenti.

I sintomi del lupus, inoltre, sono poco specifici, nel senso che ricalcano in larga misura quelli prodotti da tante altre malattie autoimmuni (es: artrite reumatoide) e non solo (es: fibromialgia, malattia di Lyme, malattie del sangue ecc.).

Proprio per sottolineare questa sua caratteristica di provocare sintomi simili a quelli di altre patologie, il lupus eritematoso sistemico è anche conosciuto, in termini gergali, con l'epiteto di "grande imitatore".

La poca specificità dei sintomi provocati dal lupus rendono fondamentale la diagnosi differenziale, ossia la diagnosi per esclusione.

Quali sono i Sintomi del Lupus? Un breve panoramica

Shutterstock

Nei casi più comuni, il lupus eritematoso sistemico esordisce con sintomi di carattere generale, come per esempio astenia e malessere, seguiti, poco dopo, da disturbi alle articolazioni e da una sintomatologia cutanea (eritemi sparsi, ma non solo).

Con il trascorrere del tempo, quindi, il lupus si estende ulteriormente e aggredisce, recandovi danno, cellule del sangue, cuore, polmoni e reni, in prima battuta, e gli elementi fondamentali del sistema nervoso, successivamente.

È importante segnalare che, nei casi più gravi e in assenza di trattamenti adeguati, il lupus aggiunge, all'elenco dei tessuti/organi coinvolti, altre strutture anatomiche (oltre a quelle sopra menzionate), tra cui: linfonodi, fegato, milza, organi dell'apparato digerente, vasi sanguigni e ghiandole salivari.

Malattie Associate al Lupus

Circa un terzo delle persone affette da lupus eritematoso sistemico sviluppa, nel corso della vita, un'altra malattia autoimmune.

Tra le malattie autoimmuni che si associa più di frequente al lupus, spiccano: la tiroidite di Hashimoto, l'artrite reumatoide e la sindrome di Sjögren.