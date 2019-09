Nonostante le numerose ricerche scientifiche, l'esatta causa del lupus pernio - così come quella di altre forme di sarcoidosi cutanea - non è ancora del tutto nota, ma è probabile che nell' eziologia sia associata un' anomala reazione immunitaria , con tendenza alla formazione di granulomi. In particolare, sembra che il lupus pernio sia sostenuto da una risposta cellulo-mediata cronica al contatto con antigeni di varia natura ( virali , ambientali ecc.), ad oggi, poco noti. In ogni caso, in soggetti geneticamente predisposti, questi fattori scatenanti agiscono attivando macrofagi e linfociti T (CD4) , che rilasciano citochine ed innescano la formazione dei granulomi caratteristici del lupus pernio.

Gli stimoli che possono causare questo tipo di reazione infiammatoria non sono stati ancora identificati con certezza: l'insorgenza del lupus pernio potrebbe essere scatenata da uno o più agenti infettivi, così come da particelle inquinanti o sostanze disperse nell'ambiente. Alcuni episodi di sarcoidosi cutanea sono stati attribuiti ad un'insolita reazione dell'ospite a micobatteri atipici (come il Mycobacterium paratuberculosis) ed all'infezione causata dal fungo Histoplasma capsulatum (istoplasmosi). In ogni caso, il lupus pernio in sé non è contagioso.