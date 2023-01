Gli studi sul tema, già condotti negli anni 80, hanno evidenziato come i livelli di luminosità del corpo umano fossero correlati alla salute fisica e psicologica. Dunque, lo studio della luminosità potrebbe servire ai fini diagnostici per identificare eventuali problemi di salute.

Il corpo umano emette una luce tenue. Soprattutto dalla testa, e con un picco massimo intorno alle 16 e minino verso le 10 del mattino. E' quanto scoperto da uno studio portato avanti da ricercatori giapponesi. La luminescenza di un corpo umano non è ben distribuita, ma è certo come le sue parti più luminose corrispondano quasi nella totalità ai meridiani o canali energetici (descritti nella medicina tradizionale cinese).

Secondo la medicina tradizionale cinese, il corpo umano è attraversato da canali di energia chiamati meridiani, analoghi a vasi o ad arterie , che formano un sistema organico. I 12 meridiani sono suddivisi in Jing e Luo, rispettivamente principali, che scorrono longitudinalmente e in profondità nel corpo e sono associati ad un particolare organo, e trasversali , che collegano i meridiani principali. Essi sono:

In chimica la bioluminescenza è un fenomeno per cui organismi viventi riflettono luce attraverso determinate reazioni chimiche, in quanto l'energia chimica viene convertita in energia luminosa.

Gli scienziati hanno scoperto che il corpo emette una lucentezza durante le attività metaboliche giornaliere . Un gruppo di ricerca guidato dallo scienziato cinese Yen-Chih Chiang, ha misurato la luminosità dei corpi di 158 persone in condizioni di buio. Ebbene 14 linee ad alta luminescenza coprivano il corpo in corrispondenza di meridiani o canali energetici , contando oltretutto 1934 punti di agopuntura in queste linee ad alta luminosità. Da qui il risultato che avrebbe evidenziato come la luminescenza sia una manifestazione dell' energia e di misura di quanto sia dinamico il metabolismo di una persona.

L'energia umana visibile a occhio nudo

Come è possibile vedere la luminosità di un corpo ad occhio nudo? La risposta potrebbe essere: con la fotografia Kirlian. Un meccanismo inventato in russia nel 1939 nel quale viene utilizzato un campo elettrico temporaneo ad alta tensione e frequenza, per rendere visibile all'occhio umano il campo elettromagnetico del corpo. Cosa si evince da questi particolari scatti? Che il campo elettromagnetico non è distribuito in modo omogeneo nel corpo umano, e che ciò può essere di certo detemrinato dalle diverse condizione di salute sia fisica che psichica.