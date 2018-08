I ragni appartenenti al genere Loxosceles sono diffusi in tutto il Mondo , ma la loro distribuzione è fortemente concentrata nell'emisfero occidentale, in particolare nelle regioni urbane tropicali del Sud America. In Italia , gli aracnidi in grado di provocare loxoscelismo sono presenti principalmente nell' area mediterranea .

Nota: come il ragno inocula il veleno

L'apparato boccale del ragno è concepito per iniettare il veleno nelle vittime - rappresentate, di solito, da insetti e piccoli animaletti - allo scopo di immobilizzarle o ucciderle, prima di nutrirsene. Non è consuetudine per l'aracnide mordere l'uomo, anche se ciò può accadere, quando viene intrappolato nel palmo della mano o risulta seriamente infastidito. In ogni caso, è il veleno inoculato nella ferita durante il morso a porre i maggiori rischi per l'uomo. Questo può essere neurotossico (attacca il sistema nervoso, inducendo la paralisi della preda) o necrotossico (colpisce organi interni e tessuti attorno alla ferita, innescando una parziale digestione della parte coinvolta). Alcuni ragni sono considerati molto pericolosi proprio per il fatto che possiedono veleni particolarmente dannosi per l'uomo, già nella piccola quantità che può essere iniettata con un singolo morso. Fortunatamente, non tutti i morsi di ragno implicano l'inoculazione di veleno.