Vantaggi e presunti benefici

La Lotus Birth è considerata una pratica che rende la nascita più dolce e naturale: non recidendo il cordone ombelicale, il passaggio del bambino dalla vita prenatale al mondo esterno avverrebbe in modo meno "violento". Chi sostiene la Lotus Birth ritiene che la separazione tra mamma e neonato possa assumere un'accezione traumatica, così come l'impossibilità di seguire i momenti immediatamente successivi al taglio del cordone ombelicale. Al neonato, quindi, verrebbe data la possibilità di entrare in un periodo di transizione, con tranquillità e nel rispetto dei propri tempi.

Alcune fonti supportano, poi, il fatto che il bambino riceverebbe tutto il sangue contenuto nel cordone alla nascita, usufruendo di un supporto per il sistema immunitario ed una preziosa riserva di ferro (in realtà, questo vantaggio si esaurisce dopo pochi minuti, quando termina lo scambio ematico e la pulsatilità della placenta).

Altro vantaggio ipotizzato della Lotus Birth è quello di agire come mezzo per il trasferimento energetico, che, secondo i sostenitori della metodica, contribuirebbe a:

Migliorare considerevolmente l'armonia fisica e la stabilità metabolica del neonato;

Nelle prime ore dopo la nascita, limitare la perdita di energie nel tentativo di stabilizzare il proprio sistema respiratorio;

Non sottoporre il bambino a stress, traumi o dolore.

Rischi e complicanze

La Lotus Birth è una pratica piuttosto discussa in ambito ostetrico e neonatologico, in quanto i potenziali benefici sono privi di fondamento: ad oggi, mancano delle evidenze scientifiche che ne dimostrino il reale vantaggio o possano supportare i presunti benefici, sia per la madre, che per il figlio.

La Società italiana di neonatologia (SIN) controindica questa pratica per varie altre ragioni.

Innanzitutto, non è escluso il pericolo di infezioni, anche piuttosto gravi (come la sepsi): nella Lotus Birth, la placenta che rimane attaccata è un possibile terreno di crescita di agenti infettivi, anche se non sono ancora disponibili studi scientifici che quantifichino questo rischio.

A ciò si aggiunge la scarsa gestibilità del neonato: nei primi giorni di vita, bisogna stare attenti a non tirare il cordone in nessun modo. Inoltre, la presenza della placenta dopo la Lotus Birth può rendere alcune operazioni - come lavare il bambino, tenerlo in braccio o allattarlo – non troppo agevoli.

A proposito del sangue cordonale, poi, occorre fare qualche breve precisazione:

Dal momento in cui la placenta si stacca dal punto di inserzione nell'utero, perde la sua funzione;

Nel momento del distacco, cessa la pulsatilità che rende possibile lo scorrere del sangue dal bambino verso la placenta e viceversa. Nei primi minuti dopo la nascita, questo sangue deve essere garantito al neonato (per questo, è consigliabile non praticare il taglio precoce del cordone). Quando terminano le contrazioni che permettono il passaggio di nutrienti e sangue tra i due distretti, il cordone collassa e si essicca fino a mummificare. In pratica, la placenta rimane ancora ricca di sangue materno, ma questo non è utilizzabile e non fornisce più alcuna sostanza nutritiva al neonato.

Da un punto di vista strettamente normativo, nel nostro Paese le linee guida ministeriali sul parto non contemplano questa procedura: come tale, la Lotus Birth non è riconosciuta a livello nazionale.

Alcuni ospedali italiani si sono rifiutati di introdurre la Lotus Birth, infine, per il fatto che non consente il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. La placenta non potrebbe essere portata al di fuori dall'ospedale, in quanto considerata un rifiuto speciale e, come tale, andrebbe smaltita secondo una rigorosa procedura.

Qualche consiglio

Le Lotus Birth è una pratica poco diffusa, pertanto, prima di sceglierla, è fondamentale informarsi e raccogliere più dati o testimonianze possibili: questa procedure richiede una particolare attenzione e cura, sia al momento della nascita, sia nei giorni che seguono quest'evento.

I futuri genitori dovranno, poi, trovare un'ostetrica o una struttura ospedaliera che accolga la propria richiesta e sia disponibile a supportare questa procedura.

In ogni caso, se la Lotus Birth venisse effettuata, i neonatologi raccomandano un'attenta e stretta sorveglianza del bambino per identificare precocemente segni clinici di un'eventuale infezione o di altre complicanze.