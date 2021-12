Long COVID: Cos’è la Sindrome Post-COVID? Chi è Più a Rischio?

Il Long COVID si va a sommare alle numerose altre spiacevoli peculiarità di questa condizione, soprattutto in considerazione del fatto che, per presentazione clinica, varia da persona a persona e si sta rivelando difficile da trattare.

In alcune persone, però, il recupero non avviene entro due mesi. Il tempo che occorre loro per riprendersi dal COVID-19 può protrarsi determinando una lunga convalescenza (o Long COVID ), caratterizzata dalla permanenza di sintomi anche per diversi mesi dopo la risoluzione dell'infezione da SARS -CoV-2, come sottolineato dalla stessa OMS.

Questo accade almeno nella maggior parte dei casi, una volta superata la fase acuta (cioè il periodo iniziale dell'infezione, nonché il più rischioso per evenienze come polmonite interstiziale e tempesta di citochine) e riscontrata la negativizzazione del tampone molecolare.

Non esiste un numero minimo di sintomi richiesto per la diagnosi e l'OMS ha osservato che una definizione separata potrebbe essere applicabile per i bambini.

Long COVID è una condizione che "si verifica in individui con una storia di infezione da SARS-CoV-2 probabile o confermata, di solito 3 mesi dall'insorgenza di COVID-19 con sintomi che durano da almeno 2 mesi e non possono essere spiegati da una diagnosi alternativa".

Prima di Ottobre 2021, "Long COVID" era generalmente usato per riferirsi a un'ampia gamma di sintomi dopo l'infezione iniziale da COVID-19, ma il termine generico comprendeva diversi tipi e combinazioni di problemi di salute per periodi di tempo variabili (nello specifico: da uno a tre mesi dopo l'infezione e senza limiti alla durata di tali sintomi).

Per affrontare le sfide poste dall'assenza di una terminologia standardizzata a livello globale per gli effetti a lungo termine della condizione, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha recentemente pubblicato una definizione ufficiale . L'esigenza di una standardizzazione del termine è basata sulla considerazione che COVID-19 è una malattia relativamente nuova e l'intera gamma di effetti devono ancora essere compresi. Senza sottovalutare che l'assenza di una definizione di caso clinico per i suoi sintomi persistenti rappresentava un ostacolo potenziale alla gestione.

" Long COVID " è il termine che viene utilizzato comunemente per indicare l'insieme dei disturbi e manifestazioni cliniche che permangono dopo la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, cioè dopo la dimostrazione tramite tamponi molecolari che il virus non è più presente nell'organismo (in altre parole, la reiterazione del test molecolare COVID-19 deve dare esito negativo). Si tratta, quindi, di uno degli effetti a lungo termine di COVID-19 .

Cause e Fattori di Rischio

Si stima che il 10% dei pazienti COVID-19 diventi Long-Haulers e avverta sintomi persistenti per settimane o mesi dopo aver contratto l'infezione da SARS-CoV-2.

Long COVID: Quali sono le Cause?

Le cause di Long COVID sono ancora oggetto di approfondimento da parte della comunità medico-scientifica, ma è noto che il virus sia in grado d'innescare una reazione anormale del sistema immunitario, in particolare una risposta infiammatoria intensificata, chiamata tempesta di citochine.

Il profiling immunologico ha evidenziato, in particolare, che lo stato immunitario dei pazienti con Long COVID è completamente diversa da quello registrato nella fase acuta dell'infezione.

In pratica, nei casi di Long COVID, il sistema immunitario continua a comportarsi come se stesse combattendo il virus SARS-CoV-2 anche molto tempo dopo che il virus è stato eliminato dal corpo. Il sistema immunitario continua quindi a produrre sostanze chiamate citochine, che sono utili nel combattere un'infezione attiva, ma causano infiammazioni diffuse e danni all'organismo, se non controllate. COVID-19 è noto, infatti, per influenzare praticamente ogni sistema del corpo, tra cui: polmoni, cervello, cuore, sangue, reni e fegato. In altre parole, sembra che questi pazienti abbiano un'infiammazione persistente e, per questo motivo, i sintomi tra COVID-19 e Long COVID sono diversi. Altri potenziali meccanismi sono in corso di valutazione.

Long COVID: Fattori Predisponenti e/o Aggravanti

Il Long COVID può capitare a chiunque, a qualsiasi età, a prescindere dalle condizioni di salute preesistenti e dall'entità dell'infezione da SARS-CoV-2. Anche chi ha sviluppato forme lievi di COVID-19 può manifestare la condizione.

In generale, pare che gli anziani e le donne di età inferiore ai 60 anni siano più suscettibili a sviluppare Long COVID. Il rischio pare aumentare in caso di sovrappeso e tra coloro che sono stati precedentemente ricoverati in ospedale per COVID-19.

Il Long COVID si osserva, inoltre, anche in età pediatrica.