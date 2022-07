Long COVID Sintomi: quali sono i disturbi più comuni e cosa fare

Long COVID: Cos’è? Long COVID è una sindrome caratterizzata dalla persistenza (o dall'insorgenza) di segni clinici e sintomi correlati all'infezione da SARS-CoV-2, oltre le 12 settimane dal termine della fase acuta della malattia (COVID-19). L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l'ha definita ufficialmente "post Covid-19 condition" e, secondo le stime, a soffrirne è un paziente su tre. Shutterstock I disturbi più comuni - tosse persistente, difficoltà a respirare, stanchezza o debolezza muscolare - sono solo alcuni dei sintomi associati a COVID-19 che, anche a guarigione avvenuta, fanno parlare di Long COVID, come ha spiegato l'Istituto Superiore di Sanità. Che il Long-COVID possa accompagnare anche persone che hanno avuto soltanto la febbre, la tosse e un po' di spossatezza non è da escludere. COVID: quanto dura normalmente? Il tempo che occorre per recuperare da COVID-19 (COronaVIrus Disease 19) è differente da persona a persona, ma, nella maggior parte dei casi, la completa guarigione avviene nell'arco di due-sei settimane dopo l'infezione iniziale. In altre parole, il recupero dalla malattia inizia una volta superata la fase acuta (cioè il periodo iniziale dell'infezione, nonché il più rischioso per evenienze come polmonite interstiziale e tempesta di citochine). In circa il 10-20% dei pazienti COVID-19, però, la completa guarigione non avviene entro questi termini, ma si viene stabilire il Long COVID, una lunga convalescenza, caratterizzata dalla persistenza di sintomi anche per diversi mesi dopo la risoluzione dell'infezione da SARS-CoV-2, come sottolineato dalla stessa OMS. 3 punti chiave Il Long COVID è un risultato sistemico e duraturo di un'infezione da SARS-CoV-2; si tratta, quindi, di uno degli effetti a lungo termine di COVID-19 .

I cosiddetti Long Haulers (letteralmente "portatori a lungo termine") manifestano disturbi e segni - vari e spesso debilitanti - correlati all'infezione da SARS-CoV-2: indolenzimento muscolare, spossatezza, difficoltà di concentrazione e fame d'aria sono solo alcune delle manifestazioni più comuni.

I sintomi persistono per settimane o addirittura mesi dopo il recupero dalla malattia acuta (COVID-19). L'OMS definisce il Long COVID come una condizione che "si verifica in individui con una storia di infezione da SARS-CoV-2 probabile o confermata, di solito 3 mesi dall'insorgenza di COVID-19 con sintomi che durano da almeno 2 mesi e non possono essere spiegati da una diagnosi alternativa".