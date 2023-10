Long Covid: qual è la causa principale?

Il Long Covid , secondo le stime, ha colpito sino ad oggi almeno 65 milioni di persone al mondo. Uno studio condotto da un gruppo di scienziati e ricercatori dell'Università della Pennsylvania, pubblicato sulla rivista Cell, avrebbe dimostrato come dietro i sintomi che accompagnano per mesi un soggetto guarito dal Covid, ci sia una causa in particolare, di natura ormonale.

Long Covid: studio sulla causa scatenante

Sono state centinaia, in tutto il mondo, le ricerche condotte sul Long Covid, e sulle cause che provocano lo sciame di sintomi post infezione, come eccessivo affaticamento, difficoltà nello svolgere le normali attività quotidiane, mancanza di concentrazione, che si protraggono per diversi mesi. In uno studio realizzato da un gruppo di scienziati e ricercatori dell'Università della Pennsylvania, è stato analizzato il sangue di 58 pazienti che avevano sofferto di Long Covid per un periodo compreso fra 3 e 22 mesi dall'infezione.

I risultati sono stati successivamente comparati con gli esiti dei test di 30 persone che non presentavano sintomi post-Covid e di altri 60 pazienti che si trovavano nella fase iniziale e acuta dell'infezione. Ciò che è emerso dal confronto è che i livelli di serotonina che si erano abbassati ad inizio infezione da Covid come succede sempre anche nel caso di altre infezioni, nelle persone con il Long Covid non erano tornati ai livelli pre-infezione. La serotonina era l'unico ormone a non rientrare nei parametri.