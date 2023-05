Long Covid e vitamina C: quale collegamento?

Tra i sintomi del cosiddetto Long Covid, ossia l'insieme di conseguenze e strascichi accusati dopo la guarigione dal virus , ci sarebbe anche una carenza di vitamina C . A scoprirlo un team di ricercatori italiani: la "fatigue" colpirebbe (o avrebbe colpito) 1 persona su 3: la causa sarebbe un deficit di arginina . Secondo le stime dell'Oms, sarebbero 65 milioni nel mondo e 17 milioni in Europa le persone che sono alle prese con la sindrome post Covid .

Long Covid e Vitamina C: lo studio

Uno dei principali sintomi post Covid evidenziati sarebbe la stanchezza cronica, che perdura per mesi, anche dopo la guarigione dall'infezione. Uno dei più recenti studi sul long Covid, è stato messo a punto dai ricercatori del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – Università Cattolica Campus di Roma, coordinato da Francesco Landi, direttore del Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento ortopediche e reumatologiche del Policlinico Gemelli di Roma, ordinario di Geriatria all'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Lo studio, ha dimostrato quanto l'efficacia dell'azione sinergica di arginina e vitamina C fosse in grado di ridurre la stanchezza cronica del post Covid. Come emerge dai risultati, nei soggetti che presentavano sintomi da long Covid è presente un'alterazione del metabolismo dell'arginina, un amminoacido prodotto naturalmente dall'organismo, in grado di stimolare l'ossido nitrico, enzima fondamentale per una perfetta protezione immunitaria e funzionalità vascolare.

Nello studio sono stati coinvolti 57 persone, 46 adulti con long Covid a otto mesi dalla diagnosi, e 11 soggetti, che non presentavano evidenze di precedenti infezioni da Covid. I pazienti con long Covid sono stati divisi in due gruppi: a 23 è stato somministrato un mix di arginina e vitamina C liposomiale, agli altri 23 un placebo per un periodo di 28 giorni.

Gli studiosi hanno inoltre dimostrato come la somministrazione di 1,6 grammi di arginina e 500 mg di vitamina C liposomiale per un periodo di 28 giorni, consenta di ripristinare il corretto metabolismo dell'arginina, portandolo ad un livello ottimale. Ciò avrebbe il potere di agire efficacemente sulla cosiddetta fatigue, e quindi constrastare spossatezza, stanchezza cronica, tachicardia, insonnia, proprie del long Covid.