Lombalgia: quali i sintomi, le cause e come trattarla

Banalmente, una botta può generare un trauma ai tessuti molli e non, e persistere per molto tempo.

Le tensioni e gli infortuni muscolari sono tra le cause più diffuse di lombalgia. Conseguono spesso al sollevamento di carichi pesanti o all'esercizio fisico intenso.

In genere, ciò che contraddistingue un quadro simile è la risposta dolorosa alla pressione. Ovvero, se si avverte un dolore muscolare, premendo sopra con il dito si dovrebbe percepire un aumento del dolore stesso.

Il problema potrebbe risiedere nei dischi intervertebrali. Non tutte le discopatie sono protrusioni o ernie del disco. Talvolta, insiste uno stato infiammatorio che, però, potrebbe costituire l'inizio di qualcosa di più intenso, come la protrusione o l'erniazione.

Quando uno di questi dischi si rompe, erniandosi all'esterno (più spesso, nella sua parte interna gelatinosa), può premere su un nervo generando dolore. Tale è, più spesso, di natura lombo-sciatalgica, ovvero localizzato in sede laterale rispetto al gluteo e irradiato sulla gamba - quando la discopatia è tra L5 e S1, o tra L4 e L5, il nervo in questione è quello sciatico.

Stiamo parlando della cosiddetta sciatica, spesso confusa o mischiata alla semplice lombalgia.

Sono diverse le condizioni croniche che possono portare a lombalgia; tra le molte:

Chi ha l'ernia al disco può fare sport?

Dipende dalla gravità della condizione, dal soggetto e dal tipo di sport.

Bisogna specificare che la condizione ortopedica della schiena e il quadro sintomatologico non corrispondono in una vasta gamma di casistiche.

Troviamo schiene "orribili" all'immaginografia, che però non danno alcun sintomo; al contrario, schiene "giovanissime" che, però, provocano costantemente dolore.

Perché? Perché dipende molto da "se" e "come" si mantiene allenata la schiena - e anche dalla fortuna!

A seguito di una discopatia possono verificarsi infinite situazioni, da una protrusione asintomatica all'esplosione del disco con conseguente danno spinale e urgenza chirurgica.

Se la circostanza non implica complicazioni motorie (come la perdita di forza) o di sensibilità (come la perdita del tatto) o viscerali (come l'alterazione della motilità intestinale), ci sono buoni presupposti per sperare in una remissione totale del sintomo - non del disco che, una volta danneggiato, non può più essere riparato come prima; anche se ciò non significa che il soggetto rimarrà limitato.

Non esiste un modo per individuare la prognosi, ma, possiamo sostenere con certezza che esiste un'ampia gamma di sportivi che ritorna a praticare in egual modo la propria disciplina. L'unico modo per scoprirlo è procedere per gradi, e lavorare bene sia in termini di ricondizionamento che di prevenzione.