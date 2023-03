Lo stile di vita che aiuta a mantenere i reni sani

Introduzione Quando si parla di prevenzione e salute, molti pensano ai comportamenti che possono aiutare a tenere lontane malattie come tumori, infarti, ictus, diabete. In realtà, è importante proteggere non solo gli organi che possono essere investiti più frequentemente da queste patologie, ma anche quelli più trascurati, come i reni. Questi ultimi, infatti, svolgono tutta una serie di funzioni essenziali per l'organismo e se smettono di funzionare correttamente possono subentrare conseguenze anche pericolose. Ecco perché, è fondamentare sapere quali sono le buone abitudini che possono contribuire a salvaguardare i reni.

Perché è importante mantenere i reni sani Sono molte le persone che soffrono di una qualche problematica ai reni, non necessariamente grave, ma sicuramente da non sottovalutare. Tuttavia, sminuire è proprio quello che fa la maggior parte delle persone: è importante, invece, non far finta di nulla e fare il possibile per stare meglio. Esistono alcune buone abitudini che aiutano sia a curare sia a prevenire le malattie dei reni. Proteggere i reni è importante per la salute generale e il benessere generale. Mantenendo i reni sani, il corpo filtrerà ed espellerà correttamente i rifiuti e produrrà ormoni indispensabili. Se invece i reni non funzionano bene, si rischiano varie conseguenze, come insufficienza renale, problemi al cuore, ipertensione, micro-infiammazione generale.

Bere a sufficienza I reni hanno bisogno di acqua per funzionare bene: spesso, si sente dire che l'ideale è bere otto bicchieri di acqua al giorno, in realtà non esiste un'indicazione standard, valida per tutti. Otto bicchieri è comunque un buon obiettivo perché incoraggia a rimanere idratati. L'ideale è bere almeno da 1,5 a 2 litri al giorno, anche se la quantità esatta di acqua di cui si ha bisogno dipende da caso a caso: fattori come la salute generale, lo stile di vita, il clima, l'esercizio fisico, il sesso, vanno sempre considerati quando si pianifica l'assunzione giornaliera di acqua. Le persone che hanno sofferto di calcoli renali dovrebbero bere un po' di più per aiutare a prevenire i depositi di calcoli in futuro. L'assunzione regolare e costante di acqua è salutare per i reni, poiché li aiuta a eliminare il sodio e le tossine. Inoltre, riduce il rischio di malattie renali croniche.

Controllare la pressione Un'altra buona abitudine consiste nel misurare con regolarità la pressione arteriosa per verificare che i valori siano coretti. L'ideale è non superare i 120/80 millimetri di mercurio. Se si superano costantemente queste soglie meglio rivolgersi al medico. Infatti, l'ipertensione può essere dannosa per i reni, specie se associata ad altri problemi di salute come diabete, malattie cardiache o colesterolo alto. In questi casi, potrebbe essere necessario intervenire con modifiche nello stile di vita ed eventualmente con l'assunzione di farmaci.

Combattere il sovrappeso L'obesità e il sovrappeso sovraccaricano i reni, che quindi sono costretti a lavorare di più, andando incontro precocemente a deterioramento. Per questo è necessario tenere sotto controllo il proprio peso corporeo, se serve facendo una dieta prescritta dal medico, e praticando attività fisica.

Muoversi L'esercizio fisico regolare non fa bene solo alla silhouette, ma può ridurre anche il rischio di malattie renali croniche, di patologie renali e promuovere un abbassamento della pressione sanguigna. Non occorre correre maratone per beneficiare degli effetti positivi dell'esercizio. Camminare, correre, andare in bicicletta e persino ballare sono già ottime attività per proteggere la propria salute.