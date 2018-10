Livido: Cos’è? Perché si Manifesta? Disturbi associati e Cura

Nella maggior parte dei casi, questo stravaso ematico risulta evidente dopo un trauma di lieve o media entità, che danneggia i piccoli vasi sanguigni, senza provocare lacerazioni della pelle. Nella zona interessata, il livido si manifesta come una chiazza di colore rosso-violaceo, relativamente estesa, che non scompare alla pressione. Alcuni fattori possono, però, aumentare la probabilità che questo segno si manifesti con grande facilità o in modo spontaneo, apparentemente senza nessuna causa ben precisa. I lividi si possono riscontrare, infatti, in presenza di patologie e terapie farmacologiche che determinano:

Eccessiva fragilità della parete vasale ;

; Alterazioni della capacità coagulativa ;

; Riduzione del numero delle piastrine.

Il livido si associa tipicamente a dolore locale, tumefazione, pizzicore e sensazione di intorpidimento, talvolta seguita da una fastidiosa tensione dell'area interessata. In base all'eziologia specifica, poi, possono manifestarsi altri disturbi, quali, ad esempio, prurito e senso di calore.

Le caratteristiche cliniche del livido e l'insorgenza di questo in rapporto ad altri sintomi sono aspetti importanti per la diagnosi differenziale. Pertanto, se questo segno è ricorrente o persiste più del dovuto, è importante rivolgersi ad un medico per gli opportuni approfondimenti diagnostici. Normalmente, un livido tende a risolversi spontaneamente entro pochi giorni, ma è possibile ricorrere ad alcuni rimedi per accelerarne il processo di guarigione.