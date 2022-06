Lividi sulle Gambe: perché si formano e quando preoccuparsi

Generalità I lividi sulle gambe sono un segno che risulta da un versamento superficiale di sangue, che si deposita nello spessore della cute degli arti inferiori. Shutterstock Questo stravaso ematico si manifesta come una chiazza visibile di colore rosso-violaceo, relativamente estesa, che non scompare alla pressione. I lividi sulle gambe si associano tipicamente a dolore locale, tumefazione, pizzicore e sensazione di intorpidimento nell'area interessata, talvolta seguita da una fastidiosa tensione. In base all'eziologia, poi, possono manifestarsi altri disturbi, quali, ad esempio, prurito e senso di calore. Nella maggior parte dei casi, i lividi sulle gambe sono dovuti a traumi e urti. Tuttavia, questo sintomo può manifestarsi spontaneamente o con grande facilità, apparentemente senza nessuna causa ben precisa. I lividi sulle gambe si possono riscontrare, infatti, nel contesto di patologie e terapie farmacologiche che determinano un'eccessiva fragilità della parete vasale, alterano la capacità coagulativa e riducono il numero delle piastrine. Le caratteristiche dei lividi sulle gambe e la comparsa in rapporto ad altri sintomi sono aspetti importanti per la diagnosi differenziale. Pertanto, se questi segni sono ricorrenti o persistono più del dovuto, è importante rivolgersi al medico per gli opportuni approfondimenti clinici.

Cosa sono Lividi sulle gambe: cosa sono? I lividi sulle gambe sono espressione di un sanguinamento che avviene nello strato prossimo alla superficie della pelle. La comparsa di questi segni di colore rosso-violaceo deriva da una condizione limitata solamente agli arti inferiori (es. trauma o ferita che non ha leso la cute, anomalia a carico dei vasi sanguigni ecc.) o da una patologia che coinvolge l'intero organismo (malattie del sangue, neoplasie, epatopatie ecc.). In altre parole, il significato medico dei lividi sulle gambe può variare da eventi di lieve entità a malattie potenzialmente fatali. Lividi, Ematomi, Ecchimosi e Petecchie I lividi sulle gambe possono essere suddivisi – per ordine di dimensione – in petecchie ed ecchimosi. Qualora si manifestasse anche un rigonfiamento visibile e palpabile, si parla, invece, di ematoma.

Sintomi e Complicazioni I lividi sulle gambe appaiono come una chiazza visibile di colore rosso-violaceo, relativamente estesa, che non scompare alla pressione. Con il trascorrere dei giorni, il colore della lesione vira dal violaceo al verde o giallo, fino a risolversi totalmente entro 15-20 giorni, quando l'infiltrazione sanguigna si riassorbe. Shutterstock Questa variazione cromatica dipende dalle modificazioni dell'emoglobina contenuta negli eritrociti (di colore rosso) che, in assenza di ossigenazione polmonare, si trasforma prima in metaemoglobina, quindi in ematina (verde-brunastra) e, successivamente, in emosiderina (verde-giallastra) ed ematoidina (gialla). Lividi sulle gambe: come si manifestano? I sintomi con i quali si manifestano i lividi sulle gambe possono variare soprattutto in base alla loro causa, soprattutto se si tratta di un urto o di un trauma. A volte, il segno può addirittura formarsi in una zona distante da quella che ha subìto la lesione, poiché il sangue che si riversa può migrare. Oltre all'evidente stravaso ematico di colore rosso-violaceo, i lividi sulle gambe si associano tipicamente alle seguenti manifestazioni: Dolore , senso di tensione e tumefazione locale;

, senso di e locale; Pizzicore e sensazione di intorpidimento nell'area interessata. Fortunatamente, i lividi sulle gambe non sono permanenti e regrediscono in modo spontaneo nel giro di qualche giorno. Possibili disturbi associati A seconda della causa scatenante, i lividi sulle gambe possono essere associati a numerosi altri segni e sintomi, quali: Prurito;

Sensazione di bruciore;

Ipersensibilità;

Desquamazione;

Formazione di croste. Le manifestazioni sistemiche associate alla comparsa dei lividi sulle gambe sono molto variabili. A seconda della causa che ne provoca l'insorgenza, ad esempio, possono presentarsi malessere generale, dolori alle articolazioni, febbre, mal di pancia, perdita di peso, debolezza, palpitazioni e cefalea. Le caratteristiche cliniche dei lividi sulle gambe e la comparsa in rapporto ad altri sintomi sono aspetti importanti per la diagnosi differenziale.

Diagnosi Per accertare se i lividi sulle gambe sono correlati a specifiche condizioni patologiche, è opportuno consultare il proprio medico di base. L'iter per stabilire l'esatta causa scatenante prevede, innanzitutto, la raccolta dei dati anamnestici e l'esame obiettivo. Shutterstock Quando rivolgersi al medico con urgenza In linea generale, il medico andrebbe consultato quando il livido sulla gamba persiste e non guarisce entro due settimane. Tuttavia, è consigliabile recarsi immediatamente al pronto soccorso se viene percepito un forte senso di pressione nella zona in cui è stato subito l'urto con annesso formicolio e/o perdita della sensibilità. Inoltre, è opportuno contattare il medico quando non si riesce a muovere l'articolazione del ginocchio oppure i lividi sulle gambe: Si formano con estrema facilità (anche in assenza di una causa ben precisa, almeno apparentemente);

Provocano un forte dolore o iniziano a gonfiarsi;

Compaiono segni di un'infezione. Lividi sulle gambe: quali esami sono necessari? Quando i lividi sulle gambe sono accompagnati da altre manifestazioni di significativa importanza (es. febbre, dispnea, mal di testa ecc.) e l'eziologia è ancora incerta, il medico può indicare l'esecuzione di esami di laboratorio e strumentali. Questi test comprendono: Esame emocromocitometrico completo : permette di identificare alterazioni quantitative delle cellule ematiche e un'eventuale trombocitopenia;

: permette di identificare alterazioni quantitative delle cellule ematiche e un'eventuale trombocitopenia; Striscio periferico : esame di un campione di sangue al microscopio per controllare eventuali danni delle cellule ematiche, anomalie o immaturità;

: esame di un campione di sangue al microscopio per controllare eventuali danni delle cellule ematiche, anomalie o immaturità; Tempo di protrombina (PT) e tempo di tromboplastina parziale (PTT) , che misurano l'attività dei fattori della coagulazione;

, che misurano l'attività dei fattori della coagulazione; Velocità di sedimentazione degli eritrociti (VES), PCR e altri indici d'infiammazione;

Test della funzionalità tiroidea, epatica e renale;

Dosaggio di marcatori tumorali. Qualora da una delle indagini diagnostiche emerga un'anomalia, sono generalmente necessari ulteriori accertamenti per stabilire le cause dei lividi sulle gambe, confermando o escludendo i vari sospetti clinici.