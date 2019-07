La livedo reticularis si manifesta a causa di un'alterazione della normale irrorazione della pelle, da cui risulta un basso afflusso sanguigno e una riduzione dell'apporto di ossigeno. La presenza di maggiori quantità di emoglobina deossigenata conduce ad una lenta decolorazione della superficie cutanea.

Il vasospasmo arteriolare che si verifica fisiologicamente in risposta al freddo, produce una livedo reticularis reversibile. Altri meccanismi possono causare alterazioni patologiche e rendere l'effetto più evidente e/o persistente, come nel caso di trombosi o iperviscosità. La livedo reticularis da ostruzione e/o vasculopatie può presentarsi in associazione al fenomeno di Raynaud.