Sperma o Liquido Seminale: Cos’è, Cosa Contiene e Funzione

Lo sperma , noto anche come liquido seminale o eiaculato , è una secrezione traslucida o biancastra, dalla consistenza viscosa, prodotta dall'apparato riproduttivo maschile, che fuoriesce dal lume uretrale durante l'eccitamento sessuale, per effetto della stimolazione del pene, poco prima dell'eiaculazione.

Cosa contiene lo Sperma

Lo sperma è costituito da spermatozoi (parte cellulare) immersi in un mezzo liquido chiamato plasma seminale (parte liquida). Quest'ultimo è essenziale per la maturazione, il metabolismo e la vita degli spermatozoi, nonché per la sopravvivenza degli stessi dopo l'eiaculazione (cioè l'emissione con l'orgasmo, al culmine dell'atto sessuale, del liquido seminale attraverso l'uretra). Il plasma seminale è prodotto dalle vescicole seminali e dalla prostata.

Gli spermatozoi rappresentano, invece, le cellule riproduttrici maschili, che una volta rilasciate in vagina, insieme alle altre componenti dello sperma, risalgono l'apparato riproduttivo femminile per fecondare la cellula uovo. Gli spermatozoi sono prodotti dai testicoli.

Nello sperma, oltre alle componenti già elencate (spermatozoi più plasma seminale), si riscontrano anche cellule immature provenienti dalla spermatogenesi e cellule epiteliali di sfaldamento.

Appena emesso, il liquido seminale coagula, assumendo una consistenza gelatinosa ed un colore bianco-lattiginoso. Pochi minuti dopo l'eiaculazione inizia il processo di dissoluzione del coagulo e rifluidificazione dello sperma, che si completa nei 20 minuti successivi per opera di specifici enzimi.

Per approfondire:

Sintesi del Liquido Seminale: da dove viene lo Sperma?

La sintesi degli spermatozoi avviene all'interno dei tubuli seminiferi dei testicoli (contributo del 2-5% al volume complessivo dello sperma), mentre il plasma viene prodotto dalle vescicole seminali (contributo del 60-70% al volume spermatico), dalla prostata (20/30%) e, in misura inferiore, dalle ghiandole bulbo-uretrali (< 1%).

Componenti del Plasma Seminale

Alla composizione del plasma seminale concorrono diverse sostanze prodotte a livello dell'epididimo, delle vescicole seminali e delle ghiandole accessorie, come la prostata, localizzate lungo la via escretrice. Tra queste sostanze, che abbiamo visto essere importantissime per garantire allo sperma o liquido seminale la corretta funzione, rientrano proteine, lipidi, prostaglandine, ormoni, ioni, acido citrico, fruttosio, vitamina C, una grande varietà di enzimi, zinco, carnitina e molte altre sostanze.

Ad ognuna di queste componenti è affidata una specifica funzione:

Fruttosio e carnitina (rispettivamente utili come sorgente e produzione di energia), ad esempio, sono importanti nel metabolismo e nella motilità degli spermatozoi;

(rispettivamente utili come sorgente e produzione di energia), ad esempio, sono importanti nel metabolismo e nella motilità degli spermatozoi; Diversi enzimi proteolitici sono responsabili della già descritta liquefazione del coagulo seminale;

sono responsabili della già descritta liquefazione del coagulo seminale; Similmente, anche l' acido citrico interviene nel processo di coagulazione-liquefazione dello sperma;

interviene nel processo di coagulazione-liquefazione dello sperma; I lipidi stabilizzano le membrane degli spermatozoi, proteggendole dagli insulti termici ed ambientali, e possono rappresentare una fonte addizionale di energia;

stabilizzano le membrane degli spermatozoi, proteggendole dagli insulti termici ed ambientali, e possono rappresentare una fonte addizionale di energia; Lo zinco ha probabilmente una funzione battericida diretta e indiretta, e stabilizza la cromatina degli spermatozoi;

ha probabilmente una funzione battericida diretta e indiretta, e stabilizza la cromatina degli spermatozoi; I bicarbonati del liquido seminale hanno capacità tampone, utile per neutralizzare l'acidità dell'ambiente vaginale;

del liquido seminale hanno capacità tampone, utile per neutralizzare l'acidità dell'ambiente vaginale; Il muco aumenta la mobilità degli spermatozoi nell'apparato riproduttivo femminile, creando dei canalicoli all'interno dello sperma, lungo i quali gli stessi spermatozoi possono avanzare senza disperdersi;

aumenta la mobilità degli spermatozoi nell'apparato riproduttivo femminile, creando dei canalicoli all'interno dello sperma, lungo i quali gli stessi spermatozoi possono avanzare senza disperdersi; Le prostaglandine sono invece coinvolte nella soppressione della risposta immunitaria femminile contro gli spermatozoidel partner (una comune causa di infertilità).

È importante sottolineare come alcune di queste sostanze siano sintetizzate o filtrate in uno specifico distretto e come tali possano essere utilizzate quali markers diagnostici funzionali di una determinata struttura anatomica.

Ad esempio: