Lingua Spaccata: quale trattamento è previsto?

Non esiste una terapia specifica per la lingua spaccata e la maggior parte delle cause si risolve da sola, senza trattamento; in caso contrario, il medico può stabilire un protocollo per risolvere o minimizzare il problema, prescrivendo farmaci o altri interventi a seconda della patologia diagnosticata.

La sindrome di Melkersson-Rosenthal viene trattata, ad esempio, usando i FANS, mentre quella di Sjögren richiede sostituti salivari e lacrime artificiali. Nel caso venga accertata la presenza di un'infezione, può essere indicato l'uso di antimicotici o antibiotici, mentre la reattività a determinate sostanze allergeniche può essere limitata dagli antistaminici.

Rimedi per i Tagli sulla Lingua

Evitare gli irritanti

Un approccio corretto al problema dei tagli sulla lingua consiste nel rimuovere eventuali fattori aggravanti o scatenanti a livello locale, quali cibi piccanti e prodotti orali potenzialmente irritanti (meglio optare, ad esempio, per collutori senza alcol e dentifrici con esaltatori di sapore e aromatizzanti). Nel caso la lingua spaccata dipenda da un dente scheggiato, l'abitudine di digrignare i denti nel sonno (bruxismo) o un apparecchio dentale, è opportuno consultare il dentista per valutare le possibili soluzioni che possono rendere queste condizioni meno irritanti.