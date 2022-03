Se una lingua bianca è associata ad altri sintomi come dolore , prurito o difficoltà a deglutire e a parlare, è necessario consultare il proprio medico che saprà valutare la presenza di disturbi correlati.

Quando notiamo che la lingua è ricoperta da un sottile strato bianco forse non sappiamo che sulla sua superficie si sono formati batteri , cellule morte e altri detriti. Si tratta di una problematica abbastanza diffusa, soprattutto tra ragazzi e adulti. Le cause sono molto diverse tra loro, dalle più banali (tracce di dentifricio , colluttorio al perossidro di idrogeno o disidratazione ) a quelle correlate a disturbi più seri come infezioni e febbre .

Un' alimentazione non bilanciata (alimentarsi troppo o eccessiva restrizione degli alimenti) ed iper-lipidica, quindi ad alto contenuto di grassi, può causare un'alterazione della normale flora batterica, che si traduce spesso con la comparsa di un sottile strato di muco bianco sopra la lingua. La lingua bianca, in questi casi, non è un sintomo preoccupante, ma facilmente risolvibile adeguando il proprio regime alimentare (chiedendo consulto ad un nutrizionista, ad esempio).

Anche le disfunzioni metaboliche possono causare la comparsa di macchie e striature bianche sulla lingua, in seguito a un malfunzionamento degli organi interni come fegato e stomaco .

Le cause più frequenti della comparsa di uno strato bianco e sottile sulla lingua, comprendono:

Mughetto

Il mughetto è una micosi che altera la normale popolazione di batteri presenti nel cavo orale, ed è spesso associata alla presenza di lingua bianca. Più in particolare, viene riconoscuta come candidosi orale che, trattata con un'appropriata cura farmacologica, si risolve in pochi giorni. La comparsa del mughetto, è spesso causata da:

Oltre alle macchie bianche sulla lingua, il mughetto può presentarsi sul palato, sulle guance interne e sulla gola. Può essere anche accompagnato da arrossamento o indolenzimento in bocca, perdita del gusto, dolore durante la deglutizione.

Il mughetto viene solitamente trattato con farmaci antimicotici prescritti da un medico. In presenza di questo tipo di alterazione, gli esperti nutrizionisti consigliano di evitare determinati alimenti, soprattutto cibi zuccherati, e consumare yogurt e probiotici naturali.