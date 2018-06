I linfonodi diventano reattivi ingrossandosi di volume per diverse cause, solitamente di natura parafisiologica o patologica.

Infiammazioni

Spesso, l'aumento di volume aspecifico dei linfonodi è attribuibile ad infiammazioni di natura ignota o non associate a condizioni patologiche.

Ne sono un esempio:

L'ingrossamento dei linfonodi delle ascelle o dell'inguine che può verificarsi dopo una depilazione o epilazione particolarmente aggressiva.

o particolarmente aggressiva. La reattività di un linfonodo in sede inguinale che deriva da lesioni cutanee o punture d'insetto su gambe o addome;

In altri casi, i linfonodi reattivi risultano da processi flogistici correlati a specifiche malattie, identificabili nel corso dell'iter diagnostico.

Ad esempio:

La reattività dei linfonodi sottomandibolari o latero-cervicali può segnalare flogosi delle ghiandole salivari, infezioni gengivali in atto o rappresentare una conseguenza di precedenti interventi dentistici;

Linfonodi reattivi viscerali possono essere indice di malattie infiammatorie intestinali, come il morbo di Crohn o la celiachia;

La presenza su una mano o un braccio di tagli cutanei, graffi di animali e punture di zecche può facilmente comportare l'insorgenza di una linfoadenopatia, che si manifesta proprio con un linfonodo reattivo del gruppo ascellare.

Infezioni

I linfonodi reattivi si riscontrano in presenza di malattie infettive virali, batteriche o di altra origine.

Tra le infezioni batteriche che possono determinare reattività linfonodale rientrano:

Le principali infezioni virali che possono provocare i linfonodi reattivi, invece, sono:

Le malattie sessualmente trasmissibili, quali la sifilide, il linfogranuloma venereo o la candida, possono provocare aumento di volume e reattività dei linfonodi inguinali.

Infine, vi sono anche infezioni di natura parassitaria, come la toxoplasmosi, che possono causare reattività dei linfonodi del collo.

Patologie autoimmuni

I linfonodi reattivi possono associarsi a patologie autoimmuni, come:

In tal caso, il sistema immunitario si attiva in modo anomalo contro una molecola o una componente strutturale normalmente presente nelle cellule del nostro stesso organismo.

Essendo, in questo caso, l'infiammazione sistemica, anche la reattività dei linfonodi sarà diffusa e generalizzata.

Nella tiroidite di Hashimoto, patologia autoimmune della tiroide, tra le varie manifestazioni si può avere l'ingrossamento dei soli linfonodi latero-cervicali.

Tumori

Sebbene questa rappresenti una piccola percentuale di casi, molti processi neoplastici provocano una reattività linfonodale, con un aumento di volume evidente. Le cellule tumorali provenienti dai vari organi si vanno, infatti, a localizzare all'interno dei linfonodi (metastasi linfonodali) provocando una reazione infiammatoria. Questo fenomeno risulta in presenza sia di malattie neoplastiche del sangue e del sistema linfatico (come leucemia e linfoma), che determinano una reattività generalizzata dei linfonodi, sia di tumori solidi, in cui si assiste un aumento del volume dei linfonodi localizzati in prossimità dell'organo colpito dal tumore.