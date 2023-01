Linfoma Milza: Cos’è? Cause, Sintomi Linfoma Splenico e Terapia

Il linfoma alla milza è un tumore maligno di derivazione linfocitaria che coinvolge la milza, il midollo osseo, il sangue e, in qualche occasione, i linfonodi nell'addome; questo processo neoplastico origina, in particolare, dalla proliferazione incontrollata delle cellule di tessuto linfatico presenti nell'organo.

Il linfoma alla milza è spesso asintomatico, ma può esordire con dolore addominale, aumento delle dimensioni dell'organo (splenomegalia), citopenia (linfocitosi, anemia e/o trombocitopenia), affaticamento, perdita di peso senza apparente motivo, febbre e sudorazione notturna. Si tratta di una neoplasia più comune nell'anziano e, generalmente, ha un decorso clinico lento.

Il trattamento dipende dal tipo di linfoma e dallo stadio della malattia, ma può comprendere la chemioterapia, la radioterapia e/o la chirurgia.

Milza: cos'è, funzioni e dove si trova

La milza è un organo che si trova nella parte superiore sinistra della cavità addominale, tra la parte posteriore del corpo dello stomaco e la faccia anteriore del rene sinistro. Di colore rosso scuro, ha una forma vagamente ovoidale, le dimensione di circa un pugno e, in una persona sana, non è palpabile. All'esterno, la milza è ricoperta da un tessuto fibroso (capsula splenica) che racchiude due altri tipi di tessuto:

Polpa bianca: costituita da cellule del sistema immunitario (linfociti T e B) che aiutano a controllare le infezioni combattere le infezioni;

costituita da cellule del sistema immunitario (linfociti T e B) che aiutano a combattere le infezioni; Polpa rossa: contiene altre cellule immunitarie (macrofagi) e svolge una funzione di filtraggio meccanico, eliminando dalla circolazione del sangue i globuli rossi vecchi.

Inoltre, nel feto fino al quinto mese di gestazione, quest'organo ha funzione emopoietica, cioè produce le cellule del sangue. La milza non è un organo vitale e, in genere, si può condurre una vita normale anche senza milza, anche se in alcuni casi possono subentrare complicanze, come una maggiore incidenza di episodi infettivi.