Linfoistiocitosi emofagocitica: cos’è, cause, sintomi e trattamento

Cause

Quali sono le cause della linfoistiocitosi emofagocitica?

La linfoistiocitosi emofagocitica è caratterizzata dalla proliferazione di alcune cellule del sistema immunitario, come i macrofagi attivati* che si accumulano nei tessuti e stimolano una sovrapproduzione di citochine (la cosiddetta "tempesta di citochine"), con conseguente danno agli organi. Queste cellule attaccano in particolare anche le cellule del sangue e il midollo osseo, nonché la milza, il fegato, i linfonodi, la pelle e persino il cervello.

*Nota: gli istiociti sono fagociti, cellule che inglobano e distruggono gli agenti patogeni. I linfociti sono una forma di globuli bianchi; comprendono le cellule T e le cellule NK, che normalmente producono citochine per orchestrare il sistema immunitario e uccidono direttamente anche le cellule infettate da agenti patogeni.

Linfoistiocitosi emofagocitica primaria

La linfoistiocitosi emofagocitica si verifica in presenza di varianti genetiche specifiche (tra cui PRF1, UNC13D, STXBP2, STX11, RAB27A, LYST, AP3B1, SH2D1A e XIAP/ BIRC4) che causano direttamente la malattia. In questo caso, si parla di linfoistiocitosi emofagocitica primaria o familiare. Tutti questi geni implicati nell'eziologia della linfoistiocitosi emofagocitica normalmente producono proteine ​​che regolano le cellule immunitarie. Quando queste proteine ​​sono assenti o non funzionano correttamente, le cellule del sistema immunitario si attivano e proliferano incontrollate e proseguono oltre il punto in cui combattono l'infezione vera e propria.

Le varianti genetiche che causano la linfoistiocitosi emofagocitica primaria sono presenti alla nascita e i pazienti spesso si ammalano di HLH nei primi anni di vita. Se non rilevata e trattata, l'HLH primaria è solitamente fatale, in genere entro pochi mesi. Anche con il trattamento, la prognosi è talvolta solo di pochi anni, a meno che non sia possibile eseguire con successo un trapianto di midollo osseo.

Linfoistiocitosi emofagocitica secondaria

Nella linfoistiocitosi emofagocitica secondaria, il paziente è spesso rimasto libero dalla malattia per gran parte della sua vita; l'HLH si manifesta quando qualcosa di simile ad una malattia grave innesca una risposta immunitaria che non può essere interrotta.

La linfoistiocitosi emofagocitica può manifestarsi in persone con problemi medici che causano una forte attivazione del sistema immunitario, come un'infezione o un cancro. Uno dei principali fattori scatenanti virali dell'HLH secondario è il virus Epstein-Barr (EBV).

I pazienti possono con linfoistiocitosi emofagocitica secondaria possono anche avere condizioni mediche che contribuiscono alla predisposizione all'HLH, come malattie reumatologiche o deficienze immunitarie primarie.

Se la linfoistiocitosi emofagocitica secondaria viene rilevata tempestivamente e trattata in modo aggressivo, la prognosi può essere migliore.

Linfoistiocitosi emofagocitica: quanto è comune?

La linfoistiocitosi emofagocitica primaria è una malattia rara, segnalata in circa 1 su 50.000 nascite all'anno in tutto il Mondo.