L' agente eziologico del linfogranuloma venereo è la Chlamydia trachomatis . In particolare, possono provocare la malattia alcuni sierotipi di questo batterio - L1, L2 e L3 . Questi assumono un particolare comportamento patogenetico, in quanto hanno la capacità di invadere, stazionare e riprodursi nei linfonodi della regione inguinale.

Linfogranuloma Venereo: modalità di trasmissione

La trasmissione del linfogranuloma venereo si verifica per via diretta durante rapporti sessuali anali, orali e vaginali non protetti. L'infezione si può contrarre più facilmente in presenza di piccole abrasioni o taglietti della pelle e delle mucose.

Chi è più a rischio?

Il linfogranuloma venereo colpisce con più frequenza il sesso maschile. Maggiormente a rischio sono le persone che hanno rapporti senza protezione con partner multipli ed occasionali.

Linfogranuloma Venereo: quanto è diffusa?