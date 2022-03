Linfoadenomegalia: cos'è e cosa fare in caso di linfonodi ingrossati

Il sistema linfatico è composto dai vasi linfatici, dai capillari e dai linfonodi . I linfonodi in modo particolare si rivelano spesso fondamentali a livello diagnostico, sia per l'individuazione di tumori, di cui sono sentinella, sia per valutare la presenza di infezioni virali o batteriche. Va specificato che i linfonodi ingrossati generalmente indicano la presenza di un'infezione batterica o virale , che viene trattata con terapia antinfiammatoria o antibiotica, e solo raramente possono essere correlati alla presenza di una patologia autoimmune o a una forma tumorale, da accertare mediante esecuzione di biopsia . In ogni caso, se l'ingrossamento del linfonodo persiste oltre le tre settimane, è fondamentale rivolgersi al proprio medico.

I linfonodi possono aumentare di volume ( ingrossamento dei linfonodi ), diventare dolenti o cambiare per forma, consistenza o rapporto con le strutture circostanti. In questo caso si parla di linfoadenomegalia o linfoadenopatia . I linfonodi, o ghiandole linfatiche, sono circa 600 in tutto il corpo. Sono collocati nelle "giunture" del sistema linfatico, in superficie o in profondità, e raggruppati in zone specifiche come le ascelle, l'inguine, o in sede laterocervicale. In ogni piccola ghiandola viene racchiusa la linfa proveniente dai tessuti, in grado di trasportare anche agenti patogeni che vengono così identificati ed eliminati dai globuli bianchi . Da qui, la fondamentale importanza per il sistema immunitario dei linfonodi . In condizioni normali i linfonodi superficiali non sono palpabili o comunque sono appena apprezzabili. In caso di infiammazione o infezione, invece, sono sia visibili ad occhio nudo che palpabili; a volte anche dolenti con o senza tatto.

Come viene diagnosticata la Linfoadenomegalia

Autoanalisi e consulto medico possono essere determinanti in caso di linfoadenomegalia. In base alla sede in cui si trovano i linfonodi è più facile accorgersi in autonomia di un probabile ingrossamento degli stessi. Il classico esempio è quello di una linfoadenomegalia ai linfonodi del collo: basta guardarsi allo specchio o passare le mani lavandosi, per rilevare l'aumento di dimensioni del linfonodo. Anche nella zona ascellare o inguinale, i linfonodi sono abbastanza palpabili. Ma in questo caso molto dipende anche dallo strato adiposo di ogni singolo soggetto. Quando uno o più linfonodi aumentano di volume, e tale condizione persiste, è consigliabile rivolgersi al proprio medico di base che saprà effettuare valutazioni cliniche, ed eventualmente richiedere esami diagnostici.

Per la diagnosi risultano fondamentali la sede e modalità di comparsa, nonchè l'evoluzione del linfonodo, come la velocità di aumento di volume, e se si è in presenza di altri sintomi come febbre o fattori di rischio come patologie correlate. Nella maggior parte dei casi il percorso diagnostico prosegue con accertamenti strumentali. L'ecografia è il principale esame diagnostico: è in grado di confermare la natura linfondodale della tumefazione e di riconoscere eventuali alterazioni del tessuto linfatico sospette per malignità. Gli esami ematochimici e sierologici, invece, possono evidenziare infezioni e stati infiammatori e infiammazione, nonchè cause di origine virale o batterica. La biopsia linfonodale, tuttavia, risulta l'esame più preciso per identificare la natura linfonodale.

Il trattamento delle linfoadenopatie è generalmente basato sull'assunzione di antinfiammatori e antidolorifici. Le linfoadeniti batteriche richiedono una terapia antibiotica, a volte chirurgica, in caso di drenaggio dell'ascesso.

La malignità della tumefazione linfonodale dipende dalla localizzazione del linfonodo? In linea di massimo la risposta è negativa, ma spesso la sede della linfoadenomegalia viene correlata al rischio di malignità.