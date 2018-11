Lichen Simplex Cronico: Cos’è? Cause, Sintomi e Cura

Il lichen simplex è una malattia dermatologica sostenuta da un'infiammazione a carattere cronico dello strato superficiale della pelle, da cui risulta un'intensa sensazione pruriginosa che, a sua volta, induce il grattamento e causa ulteriore prurito. Si viene così a stabilire un circolo vizioso.

Quali sono le cause del Lichen Simplex Cronico?

Il lichen simplex cronico non è un processo patologico primario: in qualche caso, dipende da una dermatosi che mantiene lo stato infiammatorio da cui consegue il prurito; altre volte, risulta da altre condizioni, come nervosismo, stress e disturbi d'ansia. Il grattamento all'origine del lichen simplex cronico può iniziare anche senza una ragione apparente.

In molti casi, il paziente continua a grattarsi per lungo tempo, anche dopo la scomparsa della condizione scatenante.

Lichen Simplex Cronico: meccanismo fisiopatologico

Il meccanismo fisiopatologico alla base del lichen simplex cronico non è ancora del tutto chiaro. Tuttavia, è noto che questo disturbo comporta una serie di alterazioni che influenzano il modo con cui il sistema nervoso percepisce ed elabora le sensazioni pruriginose. Tra le possibili cause vi sarebbe una riduzione della soglia di attivazione dei nocicettori cutanei, con ipersensibilità di pelle e mucose, in modo simile a quanto accade nelle allodinie.

Il lichen simplex cronico non sembra essere di natura allergica.

Lichen Simplex Cronico: fattori aggravanti e predisponenti

Il lichen simplex cronico può manifestarsi a qualsiasi età, ma interessa prevalentemente persone nella fascia compresa tra i 20 ed i 50 anni. La malattia può interessare entrambi i sessi.

MALATTIE DELLA PELLE

La pelle che tende a condizioni eczematose (come nel caso, ad esempio, della dermatite atopica) è più incline alla lichenificazione.

Oltre all'atopia, molte altre malattie dermatologiche pruriginose possono predisporre all'insorgenza del lichen simplex cronico. Queste comprendono:

DISTURBI PSICOSOMATICI

Nell'insorgenza del lichen simplex cronico sembrano giocare un ruolo alcuni fattori psicologici. In particolare, il disturbo tende a manifestarsi in soggetti che soffrono di ansia, episodi di nervosismo e stress emozionali aspecifici.

Secondo alcune fonti scientifiche, il lichen simplex cronico potrebbe avere un'origine psicosomatica: sembra che alcune persone siano maggiormente predisposte al prurito come risposta alle tensioni emotive, quindi potrebbero essere più vulnerabili al circolo vizioso che induce in loro il bisogno di grattarsi continuamente.

Inoltre, il lichen simplex cronico è spesso associato a depressione e altri disturbi psichiatrici.