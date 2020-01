Questa patologia è sostenuta da una reazione autoimmune , mediata da linfociti T citotossici rivolti contro le cellule della mucosa orale, per motivi ancora non del tutto noti. Diversi sembrano essere, però, i fattori predisponenti o aggravanti.

Cause

Le cause del lichen planus orale sono ancora sconosciute, ma è noto che l'infiammazione sia determinata da un attacco mediato dal sistema immunitario contro le cellule delle mucose della bocca. Ciò potrebbe indicare un disordine immunitario sottostante, così come potrebbero essere coinvolti dei fattori genetici. Per determinare l'esatta eziologia, però, sono necessarie ulteriori evidenze scientifiche.

Cosa innesca il Lichen Planus Orale?

Un'ipotesi sostiene che le lesioni del lichen planus orale siano associate ad una predisposizione genetica, collegata, in particolare, ai polimorfismi delle citochine Th1, che facilita lo scatenarsi di una risposta immunologica delle cellule T nei confronti di un cambiamento antigenico indotto nell'epitelio.

L'infiammazione alla base del lichen planus orale può essere scatenata da diversi agenti chimici o biologici ed alcuni farmaci, soprattutto: β-bloccanti, FANS, ACE-inibitori, sulfaniluree, antimalarici, penicillamina e tiazidici.

Recentemente, sono state segnalate associazioni con l'insufficienza epatica correlata all'epatite C, la cirrosi biliare primitiva e altre forme di epatite. Anche lo stress può essere coinvolto nell'indurre manifestazioni che peggiorano o tendono a ripetersi. Fra i fattori eziologici presunti del lichen planus orale rientrerebbero anche lesioni alla bocca, infezioni e reazioni allergiche ai materiali utilizzati in odontoiatria. Tuttavia, queste cause non sono state del tutto confermate.

Lichen Planus Orale: fattori di rischio