Per molte persone, il lichen nitidus dura da pochi mesi a un anno. Di solito, la condizione si risolve spontaneamente, senza trattamento. Dopo la risoluzione dello stato infiammatorio, l'aspetto della pelle è normale, quindi appare senza cicatrici o cambiamenti permanenti della pigmentazione cutanea.

Se il lichen nitidus è sintomatico, cioè provoca prurito o altri disturbi fastidiosi, il medico può indicare uno dei seguenti trattamenti. Occorre segnalare che la risposta del lichen nitidus a queste opzioni terapeutiche è imprevedibile e le percentuali di successo sono variabili, sebbene siano stati riportati casi che hanno tratto beneficio dai corticosteroidi topici e dalla fototerapia.

Corticosteroidi

I corticosteroidi possono ridurre l'infiammazione associata al lichen nitidus. Gli effetti collaterali variano a seconda che questi medicinali siano applicati direttamente sulla pelle (topico) o assunti come una pillola (orale). L'uso a lungo termine di corticosteroidi topici può causare assottigliamento della pelle, riduzione dell'effetto del trattamento e altri problemi della pelle. L'assunzione prolungata di corticosteroidi orali può indurre, invece, osteoporosi, diabete, ipertensione ed ipercolesterolemia.

Retinoidi

I retinoidi sono derivati della vitamina A che svolgono un'azione antinfiammatoria e possono far regredire l'eruzione del lichen nitidus. Questi medicinali possono essere indicati per il trattamento topico od orale. I retinoidi non causano gli effetti collaterali associati ai corticosteroidi topici, ma, nel lungo termine, possono irritare la pelle ed andrebbero usati esclusivamente sotto controllo specialistico. In particolare, il farmaco non deve essere assunto in gravidanza, in quanto può causare difetti al feto: le donne in età fertile che assumono devono utilizzare metodi contraccettivi o astenersi dall'attività sessuale, dal mese che precede la terapia al mese successivo all'interruzione della stessa.

Immunosopressori

Nei pazienti refrattari ai corticosteroidi o in quelli che presentano lesioni sulla pelle sottile (genitali, ascella e viso), può essere indicato il ricorso ad immunomodulatori topici, come il tacrolimus e pimecrolimus.

Il tacrolimus è un farmaco che aiuta a sopprimere la risposta immunitaria e, se utilizzato a livello topico, può contribuire alla gestione del lichen nitidus. Eventuali effetti collaterali includono bruciore, bruciore e prurito nel sito in cui viene applicato il medicinale. Questo farmaco non può essere usato in combinazione con la fototerapia. Inoltre, occorre limitare l'esposizione solare durante l'uso di tacrolimus e non usare lettini abbronzanti durante il trattamento.

Gli antistaminici possono alleviare il prurito associato al lichen nitidus. Questi medicinali sono, infatti, in grado di bloccare l'eccesso di istamina, quindi consentono di attenuare, quando presenti, le manifestazioni pruriginose della malattia.

Fototerapia

La fototerapia prevede l'applicazione di raggi ultravioletti di tipo A - PUVA - o UVB a bande strette, emesse da particolari dispositivi. Il trattamento si basa sugli effetti biologici prodotti dall'esposizione alla luce. La fototerapia rappresenta un adiuvante nella gestione del lichen nitidus sintomatico e generalizzato.