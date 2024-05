Leucocitosi sintomi: quali sono e quando preoccuparsi

Cos’è la leucocitosi

La leucocitosi è una condizione caratterizzata da un aumento del numero totale di globuli bianchi (leucociti) nel sangue. Un loro eccesso può essere dovuto a qualsiasi causa: l'aumento dei globuli bianchi può essere spia di infezioni, infiammazioni, reazioni allergiche, tumori maligni, disturbi ereditari o altre patologie in corso, ma la leucocitosi può essere causata anche da diversi altri fattori, come lo stress e intensa attività fisica.

La leucocitosi viene riscontrata nell'ambito della conta leucocitaria (WBC), parte dell'emocromo completo (CBC), prescritto dal medico nell'ambito di esami di controllo delle condizioni di salute del paziente.

Anche se le soglie di riferimento possono variare lievemente, in genere un valore di 10.500-11.000 leucociti in un microlitro di sangue è considerato alto negli adulti. Si parla di iperleucocitosi, invece, quando i globuli bianchi nella conta leucocitaria superano i 100.000 per microlitro di sangue (100x109/L); quest'ultima rappresenta un'emergenza clinica.

I globuli bianchi hanno ruoli specifici nell'immunità, nella guarigione e nel mantenimento della salute.

