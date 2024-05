Leucocitosi cause: cosa provoca l’aumento dei globuli bianchi?

Una conta dei globuli bianchi superiore a 100.000 per mm3 di sangue (100×109 per L) rappresenta un'emergenza medica a causa del rischio di infarto cerebrale ed emorragia .

Midollo osseo che risponde normalmente

Nella maggior parte dei casi, l'aumento della conta dei globuli bianchi è il risultato della normale reazione del midollo osseo all'infiammazione o all'infezione. La maggior parte di queste cellule sono leucociti polimorfonucleati (PML) che si spostano verso un sito di lesione o infezione. Questo è seguito dal rilascio dei leucociti immagazzinati, comunemente indicato come "spostamento a sinistra".

La leucocitosi associata all'infiammazione si verifica nella necrosi dei tessuti, nell'infarto, nelle ustioni e nell'artrite.

La leucocitosi può verificarsi anche a causa di stress fisico ed emotivo. Si tratta di un processo transitorio che non è correlato alla produzione di midollo o al rilascio di cellule altre cellule immature. Le cause della leucocitosi da stress comprendono sforzo eccessivo, convulsioni, ansia, anestesia e somministrazione di epinefrina. La leucocitosi da stress regredisce entro poche ore dall'eliminazione del fattore scatenante.

Altre cause di leucocitosi comprendono:

Farmaci: i medicinali comunemente associati alla leucocitosi includono corticosteroidi, litio e beta agonisti;

Splenectomia: provoca una leucocitosi transitoria che dura da settimane a mesi;

Anemia emolitica: si verificano aumenti aspecifici della produzione e del rilascio dei leucociti in associazione con l'aumento della produzione di globuli rossi; i fattori di crescita del midollo è probabile contribuiscano.

Neoplasie: è un'altra causa riconosciuta di leucocitosi (e, occasionalmente, di trombocitosi); il tumore stimola in modo non specifico il midollo a produrre leucocitosi.

L'aumento dei neutrofili è la causa più comune di un aumento del numero dei globuli bianchi, ma anche altre sottopopolazioni di cellule (eosinofili, basofili, linfociti e monociti) possono causare un aumento del numero dei leucociti.

NEUTROFILIA

I neutrofili costituiscono tipicamente circa il 40-60% della conta totale dei leucociti e la neutrofilia è il tipo più comune di leucocitosi. Se il paziente è attualmente sottoposto a un fattore di stress, i neutrofili, i leucociti più abbondanti sullo striscio periferico in circostanze normali, aumentano.

La neutrofilia si verifica più spesso in risposta a un fattore di stress, chiamato neutrofilia reattiva, ma può anche derivare da un processo autonomo (es. leucemia mieloide cronica).

Le possibili cause di aumenti acuti di neutrofili comprendono stress fisico recente, stress emotivo, infezioni, farmaci, traumi e fumo. Infiammazioni croniche, come malattie reumatiche, malattie infiammatorie intestinali, epatite cronica, vasculiti, uso cronico di steroidi, processi di stimolazione del midollo osseo (ad esempio, anemia emolitica, trombocitopenia immunitaria e fattori stimolanti le colonie) e malattie congenite (ad esempio, sindrome di Down e neutrofilia idiopatica ereditaria) presentano neutrofilia di base. Anche la gravidanza e l'obesità presentano manifestazioni acute o croniche di neutrofilia.

Per approfondire:

Gli eosinofili sono globuli bianchi che partecipano a eventi immunologici e allergici; di norma, rappresentano circa dall'1% al 4% della conta totale dei leucociti di una persona. Le cause più comuni di eosinofilia sono:

Anche i farmaci, come i FANS e gli antibiotici comuni (ad esempio: nitrofurantoina, chinoloni, cefalosporine, penicilline, farmaci contenenti sulfamidici), sono stati implicati nell'eosinofilia.

Nota bene: la frequenza relativa di ciascuna causa solitamente si riferisce al contesto clinico. Ad esempio, le infezioni parassitarie sono spesso responsabili dell'eosinofilia nei pazienti pediatrici e le reazioni ai farmaci causano comunemente un aumento della conta degli eosinofili nei pazienti ospedalizzati. I dermatologi riscontrano spesso eosinofilia in pazienti con eruzioni cutanee, mentre i pneumologi spesso riscontrano un numero elevato di eosinofili in combinazione con infiltrati polmonari e reazioni broncoallergiche.

BASOFILIA

La basofilia è una causa rara di leucocitosi. I basofili sono mediatori infiammatori di sostanze come l'istamina. Queste cellule, insieme a cellule tissutali simili (mastociti), hanno recettori per le IgE e partecipano alla degranulazione dei globuli bianchi che si verifica durante le reazioni allergiche, inclusa l'anafilassi. Le cause di basofilia, alcune di origine incerta, comprendono:

I linfociti, in media, costituiscono circa dal 20% al 40% della conta totale dei leucociti di una persona. Pertanto, la comparsa di linfocitosi si traduce spesso in un aumento della conta complessiva dei globuli bianchi. Un aumento del numero di linfociti si verifica con alcune infezioni acute e croniche; anche le neoplasie del sistema linfoide possono causare linfocitosi. Un'attenta revisione dei sistemi, della raccolta dell'anamnesi e dei risultati dell'esame obiettivo aiutano i medici a determinare la causa della linfocitosi iniziale.

Le principali cause di linfocitosi sono:

Gli aumenti dei linfociti nei bambini sono generalmente benigni e correlati alla rapida crescita e allo sviluppo del sistema immunitario.

MONOCITOSI

I monociti costituiscono circa dal 2% all'8% della conta totale dei leucociti di una persona. L'aumento patologico della concentrazione ematica di monociti si riscontra in pazienti con infezioni croniche, endocardite, condizioni infiammatorie, malattie autoimmuni, malattie granulomatose, tumori maligni, effetti collaterali dei farmaci e disturbi mieloproliferativi. Un aumento dei monociti si può osservare durante la convalescenza di infezioni acute e nella post-splenectomia. Esistono prove che siano un indicatore di risultati prognostici sfavorevoli nelle strutture del pronto soccorso, suggerendo che siano correlati alla malattia coronarica, all'aterosclerosi e all'ictus. Questo dovrebbe essere considerato in ambito di terapia intensiva quando si valutano gli emocromi. Quando la monocitosi è persistente, è necessario fare un'attenta considerazione per valutare il potenziale di malignità.