Generalità La presenza di leucociti nelle urine è spia di una probabile infezione delle vie urinarie. Può quindi essere visivamente segnalata dall'aspetto torbido dell'urina, a causa della presenza, non solo di leucociti, ma anche di muco, pus, sangue e cellule di sfaldamento.

I leucociti, detti più comunemente globuli bianchi, sono un gruppo eterogeneo di cellule, preposte alla difesa dell'organismo dagli attacchi di microorganismi ostili (virus, batteri, miceti e parassiti) e da corpi estranei che penetrano al suo interno. Di conseguenza, la presenza di leucociti nelle urine può essere dovuta a processi infiammatori di varia natura. Tra tutti i globuli bianchi, la maggior parte dei leucociti presenti nelle urine appartiene alla categoria dei neutrofili, facilmente identificabili al microscopio per la forma rotondeggiante e l'aspetto lobulato del nucleo; sono inoltre più grandi degli eventuali eritrociti presenti nell'urina.

Cos'è I leucociti o globuli bianchi sono cellule del sangue preposte alle difese immunitarie dell'organismo. Questi “elementi” sono raramente presenti all'interno delle nostre urine (di norma, la loro concentrazione è abbastanza trascurabile, essendo inferiore a 5-10 unità per millilitro di urina). Se tutto funziona correttamente, i reni non permettono il passaggio dei leucociti nelle urine, se non in quantità esigue.

Tuttavia, in seguito all'infezione o all'infiammazione di uno degli organi dell'apparato urinario, il numero dei leucociti espulsi mediante l'urina può aumentare in misura considerevole.

La semplice identificazione della presenza dei globuli bianchi nelle urine non caratterizza in maniera univoca una specifica problematica. Per questo, è fondamentale sottoporsi a una visita accurata e ricorrere alle terapie specifiche indicate dal medico.

Da ricordare Dietro la presenza di leucociti nelle urine possono celarsi anche problemi di salute importanti che, se trascurati, potrebbero evolvere in problemi di più ampia portata.

Perché si Misura I globuli bianchi o leucociti sono cellule del sistema immunitario preposte alla difesa da attacchi di virus, batteri e altri microorganismi, o da corpi estranei che penetrano all'interno del corpo. Di conseguenza, la loro presenza nelle urine può essere spia di processi infiammatori di varia natura, in primis delle vie urinarie.

Nella maggior parte dei casi, l'aumento dei leucociti nelle urine è l'espressione di un'infiammazione o un'infezione dell'apparato urinario. Tale segno può dipendere, però, da svariate altre cause.

I leucociti presenti nelle urine con valori superiori a quelli ritenuti di norma possono essere individuati con l'osservazione al microscopio. Quest'esame può fornire un'idea della gravità della situazione, ma non riesce a stabilire il tipo di infezione in atto, né tantomeno la zona soggetta al disturbo.

Pertanto, l'eccesso di globuli bianchi nel campione dev'essere approfondito poi con l'urinocoltura e l'antibiogramma, per individuare quale tipo di batterio è responsabile dell'eventuale infezione e capire qual è l'antibiotico più efficace.

Per avere informazioni più precise e accertare l'origine del problema, il medico può prescrivere esami specifici come, ad esempio, l'ecografia del rene o la cistoscopia.

Valori normali Di solito, sono presenti meno di 5-10 leucociti per microlitro (µl) di urina. Nella maggior parte dei casi, in condizioni normali nel referto si legge: tracce.

Come si misura Il dosaggio dei leucociti nelle urine si effettua mediante la raccolta di un campione della prima minzione del mattino (o almeno 3 ore dopo l'ultima minzione). L'urina del mattino è infatti più concentrata e può fornire con maggiori probabilità delle indicazioni utili alla diagnosi.

La ricerca di leucociti nelle urine si esegue al microscopio, oppure sfruttando metodiche automatizzate di recente introduzione (citofluorimetria a flusso); si considera normale la presenza di 1-2 leucociti per campo microscopico (40x), mentre si parla di leucocituria (eccessiva presenza di leucociti nelle urine) quando si evidenziano almeno 10 leucociti per campo microscopico (tale numero varia, in base alle fonti consultate, da 5 a 20). Se invece viene utilizzato un citofluorimetro, i valori di riferimento corrispondono ai limiti forniti dallo strumento (per esempio, più di 20 leucociti per microlitro di urina possono essere indice di leucocituria).

La conta al microscopio può essere influenzata dai vari fattori che alterano la concentrazione delle urine; inoltre, l'errore può essere introdotto dalla variazione della quantità di liquido che viene posta sul vetrino.

Oltre alle metodiche menzionate, esiste un ulteriore esame, eseguibile anche a domicilio, che valuta l'attività esterasica dei leucociti; si tratta di un test rapido basato sull'utilizzo di striscette reattive da immergere nell'urina, che cambiano colore e intensità cromatica in base alla presenza e alla concentrazione di leucociti. Anche in questo caso, comunque, esiste il rischio di falsi positivi e falsi negativi.

Preparazione Le urine vanno raccolte in un contenitore monouso sterile. Questo va richiuso accuratamente subito dopo e dovrebbe essere portato in laboratorio entro due ore.

Prima di effettuare il prelievo, è bene lavare accuratamente le mani con acqua e sapone, e pulire i genitali, in quando i batteri e le cellule che li circondano possono contaminare il campione e interferire con l'interpretazione dei risultati dei test.

Nel caso delle donne, anche il flusso mestruale e le secrezioni vaginali possono essere causa di alterazioni. Da un punto di vista pratico, si esclude il primo getto di urina, per poi iniziare a raccogliere il campione subito dopo, fino a riempire provetta o bicchierino.