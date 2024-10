Leucociti nelle urine: cosa significa? Quando preoccuparsi?

Perché si misurano Esame delle urine: perché si misurano i leucociti? I globuli bianchi o leucociti sono cellule del sistema immunitario preposte alla difesa da attacchi di virus, batteri e altri microorganismi, o da corpi estranei che penetrano all'interno del corpo. Di conseguenza, la loro presenza nelle urine può essere spia di processi infiammatori di varia natura, in primis delle vie urinarie. Nella maggior parte dei casi, l'aumento dei leucociti nelle urine è l'espressione di un'infiammazione o un'infezione dell'apparato urinario. Tale segno può dipendere, però, da svariate altre cause. Shutterstock I leucociti presenti nelle urine con valori superiori a quelli ritenuti di norma possono essere individuati con l'osservazione al microscopio. Quest'esame può fornire un'idea della gravità della situazione, ma non riesce a stabilire il tipo di infezione in atto, né tantomeno la zona soggetta al disturbo. Pertanto, l'eccesso di globuli bianchi nel campione dev'essere approfondito poi con l'urinocoltura e l'antibiogramma, per individuare quale tipo di batterio è responsabile dell'eventuale infezione e capire qual è l'antibiotico più efficace. Per avere informazioni più precise e accertare l'origine del problema, il medico può prescrivere esami specifici come, ad esempio, l'ecografia del rene o la cistoscopia.

Valori normali Come devono essere i valori dei leucociti nelle urine? Di solito, sono presenti meno di 5-10 leucociti per microlitro (µl) di urina. Nella maggior parte dei casi, in condizioni normali nel referto si legge: tracce.

Come si misurano? Leucociti nelle urine: in cosa consiste l'esame? Il dosaggio dei leucociti nelle urine si effettua mediante la raccolta di un campione della prima minzione del mattino (o almeno 3 ore dopo l'ultima minzione). L'urina del mattino è infatti più concentrata e può fornire con maggiori probabilità delle indicazioni utili alla diagnosi. La ricerca di leucociti nelle urine si esegue al microscopio, oppure sfruttando metodiche automatizzate di recente introduzione (citofluorimetria a flusso); si considera normale la presenza di 1-2 leucociti per campo microscopico (40x), mentre si parla di leucocituria (eccessiva presenza di leucociti nelle urine) quando si evidenziano almeno 10 leucociti per campo microscopico (tale numero varia, in base alle fonti consultate, da 5 a 20). Se invece viene utilizzato un citofluorimetro, i valori di riferimento corrispondono ai limiti forniti dallo strumento (per esempio, più di 20 leucociti per microlitro di urina possono essere indice di leucocituria). La conta al microscopio può essere influenzata dai vari fattori che alterano la concentrazione delle urine; inoltre, l'errore può essere introdotto dalla variazione della quantità di liquido che viene posta sul vetrino. Oltre alle metodiche menzionate, esiste un ulteriore esame, eseguibile anche a domicilio, che valuta l'attività esterasica dei leucociti; si tratta di un test rapido basato sull'utilizzo di striscette reattive da immergere nell'urina, che cambiano colore e intensità cromatica in base alla presenza e alla concentrazione di leucociti. Anche in questo caso, comunque, esiste il rischio di falsi positivi e falsi negativi. Vedi anche: Esterasi Leucocitaria Come e Perché si Misura