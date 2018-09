Lenti a Contatto Colorate: Cosa Sono? Tipologie, Possibili Usi e Rischi

Le lenti a contatto colorate possono essere sia graduate (cioè correggono alcuni difetti della vista), che per solo uso estetico (dette anche "lenti cosmetiche"). Alcune varianti di questo prodotto, inoltre, sono terapeutiche o simili a protesi, cioè realizzate su misura per gestire o risolvere le conseguenze di traumi e malattie della cornea, dell'iride e del cristallino.

La scelta delle lenti a contatto colorate non deve essere troppo superficiale: è bene acquistarle solo presso ottici o rivenditori autorizzati e chiedere prima il parere di un medico oculista, per avere le giuste indicazioni per l'applicazione e sapere in quali circostanze è meglio evitarle. Allo stesso modo di quelle correttive, infatti, il corretto utilizzo delle lenti a contatto colorate è fondamentale per non mettere a repentaglio la salute dell'occhio e compromettere la vista.