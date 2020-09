Cosa sono

Le lendini sono le uova deposte dai pidocchi, parassiti ematofagi dei mammiferi, appartenenti all'ordine degli Anoplura o Siphunculata.

Tra gli ospiti di questi piccoli insetti rientra anche l'uomo; in particolare, le specie di più comune interesse per la patologia umana sono:

Pediculus humanus corporis: pidocchi del corpo;

Pediculus capitis: pidocchi della testa:

Pthirus pubis: pidocchi del pube, detti volgarmente piattole.

Cosa provoca l'Infestazione da Pidocchi?

Le malattie causate dai pidocchi, chiamate peducolosi o fitiriasi, sono affezioni cutanee altamente pruriginose, spesso causa di lesioni da grattamento.

Le escoriazioni causate dal grattamento possono infettarsi e dare origine a complicanze (es. impetigine).

Come riconoscere le Lendini?

Shutterstock

Le lendini sono di colore bianco-grigiastro, hanno dimensioni di circa 1 mm di diametro e sono ancorate saldamente al fusto dei capelli: per questa caratteristica si possono differenziare dalla forfora che, al contrario, viene eliminata con un soffio o da un lieve allontanamento manuale.

Dopo circa una settimana, le uova si schiudono vicino al cuoio capelluto. Per stabilire da quanto tempo è in corso l'infestazione, è possibile misurare quanto le uova si sono allontanate dal cuoio capelluto. Le lendini situate a una distanza di 7-10 mm dal cuoio capelluto, sono state deposte 15-20 giorni prima (infatti, i capelli crescono di circa 1 cm al mese). I pidocchi adulti vivono circa 30 giorni. In questo periodo, una femmina può deporre sull'ospite dalle 80 alle 300 uova.